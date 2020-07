Quando Huawei ha presentato i primi smartphone con memoria espandibile tramite standard proprietario NM Card sembrava che i supporti sarebbero stati a lungo un’esclusiva di Shenzhen. Così è stato, ma adesso un leader del settore come Lexar ha acquisito il brevetto dal produttore cinese e ufficializzato le schede nCARD “disegnate specificatamente per i telefoni Huawei”.

Le schede Lexar nCARD sono disponibili nei tagli da 64, 128 e 256 GB, vantano “dimensioni ultra compatte” e velocità fino a 90 MB al secondo in lettura e 70 MB al secondo in scrittura. Da non sottovalutare il fatto che il produttore offra una garanzia di tre anni.

Per le memorie la rapidità è cruciale dal momento che devono scrivere o leggere file pesanti come i video in 4K nel minor tempo possibile, per evitare all’utente attese fastidiose tanto in fase di salvataggio che al momento di richiamare i contenuti realizzati in precedenza.

“Siamo entusiasti di entrare nel mercato delle schede di memoria nano, da pionieri con i nostri partner di Huawei, e siamo felici di far conoscere meglio ai consumatori questo tipo di prodotto”, ha detto Mike Chen, presidente di Lexar.

Le nCARD di Lexar sono disponibili da subito a 39,90 euro per 64 GB, 76,90 euro per 128 GB e 149,90 euro per 256 GB.