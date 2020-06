La strategia di POCO per quanto riguarda lo smartphone POCO F2 Pro è quella di catalizzare l’attenzione dei tanti utenti che sono alla ricerca di un terminale Android di fascia alta ad un prezzo accessibile. Lo smartphone sopracitato, ufficializzato in Italia ad inizio maggio 2020, incarna proprio questo spirito e lo fa offrendo molto ad un prezzo decisamente equilibrato.

POCO F2 Pro è disponibile all’acquisto

Infatti, come avevamo sottolineato nella news di ufficializzazione per il nostro Paese, POCO F2 Pro è un flagship killer in tutto e per tutto, già a partire dal design ricercato, curato e decisamente ottimizzato per quanto riguarda le cornici. In queste ore POCO F2 Pro è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia sia sul sito ufficiale che su Amazon, a partire da 499 euro.

Prima di lasciarvi con i link di acquisto rapidi, vi ricordiamo brevemente qual è la scheda tecnica completa del nuovo terminale di fascia alta di POCO:

schermo AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,67 pollici con supporto HDR10+ e Gorilla Glass 5;

Qualcomm Snapdragon 865;

6/8 GB di RAM LPDDR5;

128/256 GB di storage UFS 3.1;

connettività 5G, 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, jack audio da 3,5 mm, USB Type-C e ricevitore IR:

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel (f/1.89), sensore ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 13 megapixel(f/2.5), macro da 5 megapixel (f/2.2) e sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4);

fotocamera frontale da 20 megapixel a scomparsa;

dual SIM, lettore di impronte nello schermo;

batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 30 watt;

Android 10 con interfaccia MIUI for POCO;

dimensioni di 163,3 x 75,4 x 8,9 mm e peso di 218 grammi.

Lo smartphone è disponibile sul sito ufficiale oppure a questo link di Amazon nella colorazione nera a 499 euro con disponibilità a partire dall’11 giugno, oppure a quest’altro link nella colorazione bianca a partire già da oggi a 529 euro.