A due anni di distanza da POCO F1, uno smartphone controverso ma molto apprezzato dagli appassionati, il brand cinese nato da Xiaomi torna in Italia con POCO F2 Pro, un top di gamma che questa volta sembra fare molto più sul serio.

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane, secondo cui siamo di fronte a uno dei tanti rebrand a cui Xiaomi ci ha abituati negli anni. Dietro a POCO F2 Pro si nasconde infatti Redmi K30 Pro, annunciato qualche mese fa in Cina, erede di quel Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro che ha ottenuto grandi successi.

Riassumiamo quindi la scheda tecnica di POCO F2 Pro prima di parlare di ulteriori dettagli e soprattutto dei prezzi.

Caratteristiche tecniche di POCO F2 Pro

schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,67 pollici con supporto HDR10+ e Gorilla Glass 5

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core e GPU Adreno 650

6/8 GB di RAM LPDDR5

128/256 GB di storage UFS 3.1

connettività 5G, 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, presa da 3,5 mm, USB Type-C e IR Blaster

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel (f/1.89), sensore ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 13 megapixel(f/2.5), macro da 5 megapixel (f/2.2) e sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4)

fotocamera frontale da 20 megapixel a scomparsa

dual SIM, lettore di impronte nello schermo, IR Blaster

batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 30 watt

Android 10 con interfaccia MIUI for POCO

dimensioni di 163,3 x 75,4 x 8,9 mm e peso di 218 grammi

Design e funzioni di POCO F2 Pro

POCO F2 Pro adotta quindi il design di successo della serie Redmi K20, con la fotocamera frontale a scomparsa che consente allo schermo di occupare tutta la parte frontale. Ritroviamo il lettore di impronte nello schermo, diventato ormai una consuetudine, mentre la fotocamera posteriore si distingue dalla concorrenza per la forma circolare, nella quale sono racchiusi i quattro sensori.

A differenza di POCO F1, che aveva diversi compromessi, POCO F2 Pro sembra avere le carte in regola e l’unica pecca che gli si può trovare è l’assenza di uno zoom ottico, che l’avrebbe reso quasi perfetto. Restano comunque le strepitose prestazioni in termini di velocità, un comparto fotografico di ottimo livello, una qualità costruttiva elevata (niente plastica come nel modello originale, solo vetro stavolta) e numerose colorazioni davvero giovanili e particolari.

Particolare attenzione è stata posta al raffreddamento, con la tecnologia LiquidCool 2.0, una camera a vapore da ben 3435 millimetri quadrati, strati multipli di grafite e grafene, per ridurre la temperatura del core di almeno 14 gradi centigradi.

Impeccabile la connettività, con il meglio del mercato a partire dal 5G, senza scordare WiFi 6 e Bluetooth 5.1, oltre al NFC per i pagamenti in mobilità. Il tutto proposto a un prezzo che ancora una volta è il migliore del mercato, come potete scoprire qui sotto.

Prezzi e disponibilità di POCO F2 Pro

POCO F2 Pro arriva in Italia, dove sarà in vendita nei prossimi giorni, a 499 euro nella versione 6-128 GB e 599 euro per la variante 8-256 GB. Quattro infine le colorazioni in cui sarà possibile acquistare POCO F2 Pro: Neon Blue, Electric Purple, Cyber Grey e Phantom White. A breve sarà disponibile anche sul sito ufficiale italiano, raggiungibile a questo indirizzo.