OUKITEL si appresta a lanciare sul mercato OUKITEL WP7, il primo smartphone dotato di una fotocamera per visione notturna a infrarossi. In occasione del lancio gli utenti potranno godere di un prezzo particolarmente scontato rispetto a quello di listino, ma solo per pochi giorni.

Non è solo la fotocamera il punto di forza di OUKITEL WP7, un rugged phone resistente a maltrattamenti, cadute e immersioni che può contare su un accessorio molto utile. Si tratta di una lampada da fissare al dorso dello smartphone, in grado di svolgere la funzione di torcia e quella di lampada sterilizzante, molto utile in questo periodo.

La scheda tecnica parte da uno schermo FullHD+ (1o80 x 2340 pixel) da 6,53 pollici con foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale. All’interno della scocca, abbondantemente protetta contro cadute e liquidi, troviamo un SoC MediaTek Helio P90, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Ottima la connettività, con 4G/LTE (supportata anche la banda 20), WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, radio FM, connettore USB Type-C, slot dual SIM e NFC per i pagamenti in mobilità. Il comparto fotografico parte dalla fotocamera frontale, con un sensore da 16 megapixel (f/2.0) alloggiato nel foro nello schermo.

La fotocamera posteriore dispone di un sensore principale Sony IMX 582 da 48 megapixel(f/1.79), affiancato da un sensore di profondità da 2 megapixel e da un sensore da 8 megapixel per la visione notturna a infrarossi. Sono inoltre presenti due illuminatori a infrarossi e un flash LED. Al di sotto della fotocamera trova posto un tradizionale lettore di impronte digitali.

Ottima, come da tradizione OUKITEL, la batteria, che ha una capacità di ben 8.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt. Nella parte inferiore della cover posteriore può essere montato il modulo torcia, alimentato da una serie di contatti, utilizzabile dia per rischiarare l’ambiente circostante sia per disinfettare oggetti o superfici.

Non mancano le certificazioni di resistenza come IP68, MIL-STD-810G e la possibilità di funzionare in un range di temperature comprese tra -30 e +70 gradi centigradi.

OUKITEL WP7 sarà in commercio a partire dal 12 giugno a 449,99 dollari (circa 406 euro) ma fino al 15 giugno ci sarà una vendita lampo su AliExpress che vi permetterà di portarvelo a casa a soli 299,99 dollari (circa 270 euro). A seguire il link per l’acquisto sullo store ufficiale di OUKITEL presso AliExpress.

