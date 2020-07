Anche se numerosi produttori puntano su smartphone sempre più performanti ma allo stesso tempo molto costosi, la maggior parte delle vendite di smartphone è legata alle fasce basse del mercato.

OUKITEL ha deciso di aggredire la fascia entry level con un nuovo smartphone, proposto a un prezzo molto competitivo e che in occasione del lancio, in programma per il 13 luglio, sarà ancora più conveniente. Diamo il benvenuto a OUKITEL C19, che può contare su colorazioni molto particolari e si una dotazione tecnica inaspettata, come la quadrupla fotocamera posteriore.

Per contenere i costi e assicurare prestazioni di buon livello, OUKITEL ha scelto Android 10 Go come sistema operativo, al fine di ottenere una buona velocità generale a fronte di un hardware di fascia base. Troviamo infatti un chipset MediaTek MT6737 con CPU quad core a 1,3 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, molto più di quanto ci avevano abituati gli smartphone con Android Go.

Se la memoria interna non dovesse essere sufficiente è possibile espanderla con microSD della capacità massima di 256 GB. Molto buona, come da tradizione OUKITEL, anche la batteria che con i suoi 4.000 mAh garantisce almeno due giorni di utilizzo, anche di più se non siete assidui utilizzatori dello smartphone.

E lo schermo da 6,49 pollici, con risoluzione HD+ (720 x 1560 pixel) vi consentirà di fruire di contenuti multimediali senza problemi, di giocare e navigare su uno schermo molto ampio e luminoso. Non va dimenticata infine la fotocamera, che può contare su tre sensori posteriori, oltre a quello frontale inserito nel notch a goccia.

Il sensore principale da 13 megapixel è affiancato da due sensori da 2 megapixel per l’effetto bokeh e per le macro, per ottenere scatti di buona qualità, Nella parte frontale è invece inserito un sensore da 5 megapixel per i selfie. Quattro infine le colorazioni disponibili: nero, verde, viola e blu a gradiente.

OUKITEL C19 sarà in vendita a partire dal 13 luglio al prezzo promozionale di 59,99 dollari (54 euro) invece di 79,99 dollari (72 euro). Trovate maggiori informazioni a questo indirizzo, mentre visitando questa pagina potete provar a vincere uno dei 5 OUKITEL C19 in palio.

