Tramite una interessante (e a quanto pare efficace) campagna social pensata per creare hype circa il lancio di OnePlus Nord, l’azienda guidata da Carl Pei e Pete Lau torna nuovamente a farci parlare del nuovo medio gamma di OnePlus mostrandoci brevemente quelle che potrebbero essere le colorazioni di OnePlus Nord al lancio.

Quattro colorazioni differenti

Infatti, guardando il video OnePlus Documentary Episode 02 pubblicato sull’account Instagram ufficiale di OnePlus Nord, al minuto 8:40 è possibile vedere una immagine piuttosto sfocata – fatto appositamente per non anticipare troppo – delle colorazioni di OnePlus Nord mostrate in una presentazione durante una riunione di lavoro.

Malgrado la bassa qualità dell’immagine mostrata a schermo, è possibile distinguere quattro colorazioni differenti per il nuovo smartphone di OnePlus. Mettendo da parte le classiche colorazioni chiare e scure posizionate agli estremi opposti, è possibile intravedere alcune colorazioni piuttosto accese di OnePlus Nord.

Il terminale dovrebbe infatti essere presentato in almeno quattro varianti cromatiche, di cui le più interessanti, secondo l’immagine presente qui in alto, farebbero riferimento a tonalità blu e verde menta. Lo smartphone verrà ufficialmente presentato il prossimo 21 luglio durante un evento in realtà aumentata.

Si parla ancora molto del probabile prezzo di lancio di OnePlus Nord, da molti visto come l’ago della bilancia fra il lancio di “una nuova OnePlus” e la mancata occasione per dar vita ad una rivoluzione.