Lanciati appena un paio di giorni fa, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno ricevendo già un aggiornamento di sistema bello corposo con lo scopo di aggiungere qualche nuova funzionalità e migliorare diversi aspetti grafici e funzionali.

Novità OxygenOS 10.5 per OnePlus 8 e 8 Pro

L’aggiornamento in questione porta la versione software di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro alla OxygenOS 10.5 e richiede il download di un pacchetto abbastanza importante, poiché pesa ben 412 MB. Il changelog con le novità è decisamente lungo, come si nota:

migliorata la stabilità di sistema;

migliorata la visualizzazione delle icone nella barra di stato;

migliorata l’esperienza della gesture indietro;

le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z ora possono essere integrate con il Dolby Atmos per una migliore qualità audio;

aggiunta la funzione double-tap per accendere il display nella schermata di blocco in modalità Ambient Display o a display spento;

aggiunta la sezione Supporto e Suggerimenti OnePlus nelle Impostazioni, per avere a portata di mano tutte le nuove funzioni e le risposte ai problemi comuni;

aggiunta la funzione Live Caption;

integrate le patch di sicurezza di marzo 2020;

aggiornate le applicazioni di Google a febbraio 2020;

ottimizzate l’esperienza di scatto e la stabilità della fotocamera;

ottimizzate l’esperienza d’interazione e gli effetti d’animazione della fotocamera;

aggiunta la funzione per i filtri video nella fotocamera;

ottimizzata l’esperienza di sblocco tramite il lettore di impronte digitali;

aggiunte le info sui contatti per le chiamate in arrivo;

ottimizzate le prestazioni e la stabilità della trasmissione dati della rete mobile;

ora è possibile avviare l’assistente vocale o un’altra azione attraverso una pressione prolungata sul tasto di power.

Scaricare OxygenOS 10.5 per OnePlus 8 e 8 Pro

L’aggiornamento che porta con sé la OxygenOS 10.5 è in fase di roll out controllato tramite OTA da qualche ora per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e sarà disponibile per tutti i modelli internazionali, italiani compresi, nel giro di qualche giorno al massimo. Basta recarsi nella schermata dedicata, nelle impostazioni, per controllarne la disponibilità e procedere col download.

Leggi anche: recensione OnePlus 8