C’era da aspettarselo: a seguito del lancio del 14 aprile scorso, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno ricevendo molta attenzione da parte del web. Gli smartphone sono un concentrato incredibile di tecnologia, a partire dal display che viene etichettato come “visivamente indistinguibile dalla perfezione”.

Aggiornamenti bimestrali per OnePlus 8

Se c’è una cosa a cui sempre più utenti prestano attenzione, questa è certamente la frequenza con cui ricevono aggiornamenti software e patch di sicurezza. Se per quanto riguarda gli update di sistema OnePlus è solita garantire il supporto ad almeno due major release di Android, le cose sono leggermente differenti quando si parla delle patch di sicurezza.

In questo caso entrambi gli smartphone riceveranno aggiornamenti di sicurezza bimestrali e non mensili come invece accade per la gamma Pixel di Google, gli smartphone Samsung e addirittura i terminali medio gamma di Nokia. In questo caso acquistare uno dei due ultimi smartphone OnePlus comporterà ricevere patch di sicurezza con un timing differente.

Infatti, ad oggi, entrambi gli smartphone integrano le patch di sicurezza di marzo 2020, che resteranno tali almeno fino al prossimo maggio. Siamo consapevoli che non si tratta poi di un cambiamento epocale, ma è bene considerare anche questo aspettato nel caso in cui foste interessarti a pre-ordinare gli smartphone.

