Gli smartphone Android sono da oggi ancora più utili per almeno cinque diversi motivi: a svelarcelo è Google, che sul suo blog ufficiale presenta alcune interessanti novità che possiamo trovare sul robottino verde. Siete pronti per scoprirle tutte? Partiamo subito.

Android si migliora di continuo, non solo attraverso il rilascio di nuove versioni (Android 11 è sempre più vicino al rilascio intanto), e Google lo dimostra ancora una volta quest’oggi, presentando cinque utili funzionalità disponibili sugli smartphone (partendo dagli USA). Stiamo parlando di Android Emergency Location Services (ELS), di Android Earthquake Alerts System, novità per Android Auto, per Benessere Digitale e per l’accessibilità (con l’app Lookout).

Ogni secondo è prezioso nelle emergenze: miglioramenti a ELS e linguaggio

Gli smartphone Android sono ora compatibili con Android Emergency Location Services (ELS) in più di 29 Paesi nel mondo, raggiungendo più di 800 milioni di persone. Il lancio della funzione è avvenuto nel 2016, ma in questi anni Google ha lavorato con i funzionari locali di pubblica sicurezza per affinare il sistema.

Ora lo smartphone è in grado di condividere l’impostazione della lingua dell’utente durante la chiamata a un servizio di emergenza locale, in modo che l’operatore possa attrezzarsi per una traduzione e inviare l’aiuto di cui si ha bisogno. Il servizio ELS è disponibile per i dispositivi con almeno Android 4.1 Jelly Bean con Google Play Services installati.

Terremoti e Android Earthquake Alerts System

Gli smartphone Android possono rilevare i terremoti grazie all’Android Earthquake Alerts System, creando di fatto la più grande rete di rilevamento in tutto il mondo: questo porterà informazioni più rapide e accurate sui terremoti, fornendo indicazioni migliori durante la ricerca su Google di eventi sismici nelle vicinanze.

L’Android Earthquake Alerts System sarà disponibile sui dispositivi con almeno Android 5.0 Lollipop. Chi si trova in California può anche ricevere direttamente sul telefono le allerte fornite da ShakeAlert, che può contare su più di 700 sismometri sparsi per lo Stato: anche pochi secondi possono essere decisivi in caso di terremoti.

Android Auto

Novità anche per Android Auto, sempre più utile e sicuro. Grazie alla nuova app Calendario è possibile dare uno sguardo veloce al programma giornaliero: con pochi tocchi si possono ottenere le indicazioni stradali corrette per raggiungere un certo appuntamento o per fare una telefonata a chi magari ci sta aspettando mentre siamo imbottigliati nel traffico. Rinnovate anche le impostazioni di Android Auto, che ora possono essere modificate direttamente dallo schermo dell’auto.

Google annuncia inoltre di essere al lavoro con tanti partner per la creazioni di nuove app per Android Auto, in particolare riguardo la navigazione, il parcheggio e la ricarica dei veicoli elettrici. Attraverso la collaborazione con governo, industria e istituzioni accademiche, Google ha sviluppato linee guida per l’ottimizzazione delle app e per ridurre il più possibile le distrazioni durante la guida.

Gli “early access partners” saranno in grado di rilasciare le loro nuove app per Android Auto ai primi beta tester entro la fine di quest’anno, contribuendo al miglioramento dell’intero “sistema”.

Benessere Digitale accoglie la modalità Bedtime

La quarta novità di cui ci parla Google oggi riguarda Benessere Digitale: arriva infatti la modalità Bedtime per ricordare agli utenti quando è ora di andare a dormire e smetterla di perdere tempo con le notifiche notturne. Grazie all’aggiunta della tab Bedtime all’interno dell’Orologio, è possibile monitorare il tempo trascorso davanti allo schermo di notte e stabilire la giusta quantità di ore di sonno.

La nuova funzione consente inoltre di riprodurre suoni rilassanti da Calm, Spotify, YouTube Music e non solo, in modo da aiutare a prendere sonno, oltre a fare da sveglia in modo più “dolce”, attraverso segnali visivi e i brani preferiti.

Bedtime è disponibile sui dispositivi con almeno Android 6.0 Marshmallow all’interno dell’app Orologio e in Benessere Digitale.

Lookout

Chiudiamo la lista di novità con l’aggiornamento di Lookout, un’app per l’accessibilità che utilizza la visione artificiale per aiutare le persone non vedenti o ipovedenti a svolgere alcune azioni in modo più semplice.

Ora Lookout può scansionare lunghi documenti con la funzione “Esegui scansione documento”: una semplice foto a quest’ultimo permette che il dispositivo lo legga ad alta voce. Grazie alla modalità Etichetta prodotti alimentari, al momento in beta, è inoltre possibile identificare i cibi confezionati in base all’etichetta, oltre che scansionando i codici a barre.

Lookout è disponibile sul Google Play Store in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo per i dispositivi con almeno Android 6.0 Marshmallow con più di 2 GB di RAM.