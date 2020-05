Motorola RAZR 2019 è uno degli smartphone Android che ha fatto più discutere, per vari motivi, fra questi il prezzo di vendita. Ormai placati gli animi di estimatori e denigratori, a distanza di mesi, il primo pieghevole della casa alata torna a far parlare di sé proprio grazie a uno sconto, o meglio, a una promozione che consente di riceverne uno in omaggio, acquistando Motorola RAZR a prezzo pieno.

I dettagli della promozione di Motorola RAZR

1.499,99 dollari per due Motorola RAZR significa almeno un paio di cose. La prima e più ovvia (nonché più banale) è che gli ammiratori dello smartphone pieghevole a conchiglia di Motorola avrebbero un’occasione imperdibile per i tempi che corrono: uno sconto del 50%. La seconda e più sottintesa è che, uno sconto del genere potrebbe celare altro, ad esempio vendite non così gratificanti come atteso dal produttore.

Quello che sappiamo è che questa offerta per acquistare due Motorola RAZR è valida per il momento sul mercato statunitense, in vigore fino al 10 maggio, usufruibile solo da chi ne desidera due dello stesso colore e limitata a un certo numero di unità; teste quanto si legge sullo store ufficiale.

Voi cosa ne dite? Lo comprereste, anzi li comprereste, a questo prezzo? Il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione.

