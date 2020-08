Motorola Moto G8 Plus sarebbe pronto a cedere il passo ad un nuovo terminale, almeno secondo le ultime informazioni relative al leak della scheda tecnica di Motorola Moto G9 Plus.

Snapdragon 720 e display IPS da 6,4″

Dalle poche informazioni disponibili, sembrerebbe che Motorola abbia deciso di munire il nuovo smartphone di un processore Qualcomm di fascia media, mentre il display dovrebbe essere grosso modo molto simile a quello relativo al modello attualmente in commercio. Ci sarebbero però importanti novità per quanto riguarda la batteria, dove il modello Motorola Moto G9 Plus potrebbe fare affidamento su un modulo da 4700 mAh contro quello da 4000 del Motorola Moto G8 Plus.

Scheda tecnica

Display LCD IPS da 6,4 pollici a risoluzione Full HD+ con supporto HDR 10;

processore Qualcomm Snapdragon 720 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno;

tre fotocamere posteriori e una fotocamera frontale punch hole;

batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W;

Android 10.

L’aspetto più discutibile relativo alla presunta scheda tecnica di Motorola Moto G9 Plus è legato certamente alla scelta del processore Qualcomm Snapdragon 720. Ci aspettiamo una estrema ottimizzazione dell’OS come spesso avviene per gli smartphone della casa alata, ma il processore potrebbe limitare la longevità del terminale nel lungo termine.

Purtroppo le informazioni su Motorola Moto G9 Plus non ci permettono di scoprire il prezzo di lancio né quando potrebbe essere presentato, ma siamo certi che torneremo nuovamente a parlare del terminale nel corso delle prossime settimane.

In copertina Motorola Moto G8 Plus