Tempo di presentazioni di spessore anche per Motorola, che lancia oggi i suoi smartphone di punta del 2020. Si chiamano Motorola Edge e Motorola Edge+, nomi che derivano dalla vistosa curvatura dei bordi degli schermi. Entrambi supportano le reti 5G, ed entrambi montano lo stesso pannello OLED in 21:9 da 6,7 pollici.

Cambia tutto il resto, a partire dal comparto fotografico che su Motorola Edge+ conta un sensore principale da 108 megapixel, su Edge uno da 64, smartphone che si fa bastare inoltre un chipset come lo Snapdragon 765, al posto dell’illustre 865, affiancato peraltro da ben 12 GB di RAM. Comunque, scopriamo nei dettagli cosa ha tirato fuori la casa alata stavolta.

Caratteristiche e dettagli di Motorola Edge

Partiamo da Motorola Edge, uno smartphone Android di fascia media completo ed esteticamente accattivante. Si presenta con uno schermo Endless Edge OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz, la citata curvatura dei bordi laterali e un foro defilato sulla sinistra, contenitore della fotocamera frontale, da 25 megapixel.

Il resto del comparto fotografico, uno dei punti di forza della serie Motorola Edge, vanta un sensore principale da 64 megapixel 1/1.72″ con ottica standard, un grandangolare da 16 megapixel (FOV 117°) e apertura f/2.2, un teleobiettivo con zoom 2x da 8 megapixel e un ToF.

Da segnalare anche la batteria, da ben 4.500 mAh, la presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 765, un SoC con una CPU octa core a 2,3 GHz, una GPU Adreno 620 e il modem X52 per la connettività 5G. Ecco tutto.

Scheda tecnica di Motorola Edge

Schermo OLED Endless Edge da 6,7 pollici Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e rapporto di forma 21:9

Chipset: Qualcomm Snapdragon 765 con CPU octa core a 2,3 GHz e GPU Adreno 620

Memorie: 4/6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

Fotocamere posteriori: principale da 64 megapixel 1/1.72″, Quad Pixel (1.6 micron), apertura f/1.8; grandangolare con funzione macro da 16 megapixel f/2.2, FOV 117°, pixel da 1 micron; teleobiettivo 2x da 8 megapixel f/2.4, pixel da 1.12 micron; sensore ToF

Fotocamera frontale da 25 megapixel f/2.0 con Quad Pixel (1,8 micron)

Lettore per le impronte digitali integrato nel display

Connettività: 5G, 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, dual SIM ibrido (nano + nano o microSD), Bluetooth 5.1, NFC

Altro: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, radio FM, porta jack audio da 3,5 mm, due microfoni, due altoparlanti, porta jack audio e USB C

Batteria da 4.500 mAh compatibile con la ricarica TurboPower a 15 watt

Dimensioni e peso: 161,6 x 71,1 x 9,29 mm; 188 g

Caratteristiche e dettagli di Motorola Edge+

Il vero e proprio top di gamma della serie, Motorola Edge+, ne ha di peculiarità da sfoderare. Non tanto per lo schermo che rispetto al suo sodale guadagna solo la certificazione HDR10+, ma soprattutto per il comparto fotografico e il chipset montato.

Le fotocamere di Motorola Edge+ sono sempre cinque, complessivamente. Se davanti c’è la stessa selfie cam citata, è dietro che si notano le differenze più sostanziali. A partire dalla fotocamera principale, un sensore da 1/1.33″ da 108 megapixel con tecnologia Quad Pixel e doppia stabilizzazione ottica. Al suo fianco la medesima grandangolare da 16 megapixel suddetta, e il ToF, ma un teleobiettivo con zoom ottico 3x, sempre da 8 megapixel con apertura f/2.4.

Come anticipato, a bordo di Motorola Edge+ c’è poi Qualcomm Snapdragon 865, il chipset di punta della società statunitense per la prima metà del 2020, affiancato in questo caso da ben 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.0.

Per il resto, fra le sue caratteristiche salienti notiamo la batteria da 5.000 mAh, compatibile anche con la ricarica wireless a 15 watt, cablata fino a 18, il modem Snapdragon X55 per la connettività 5G e via dicendo. Comunque, ecco il prospetto completo.

Scheda tecnica di Motorola Edge+

Schermo OLED Endless Edge da 6,7 pollici Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, HDR10+ e rapporto di forma 21:9

Chipset: Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 650 e modem X55

Memorie: 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.0 non espandibile

Fotocamere posteriori: principale con sensore da 1/1.33″ da 108 megapixel, Quad Pixel, apertura f/1.8, pixel da 0,8 micron e OIS; grandangolare con funzione macro da 16 megapixel f/2.2, pixel da 1 micron e FOV 117°; teleobiettivo 3x da 8 megapixel con OIS, apertura f/2.4 e pixel grandi 1 micron; sensore ToF

Fotocamera frontale da 25 megapixel con Quad Pixel (1,8 micron) e apertura f/2.0

Lettore per le impronte digitali integrato nel display

Connettività: 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WI-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC

Altro: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, barometro, tre microfoni, due altoparlanti, porta jack audio, USB C 3.1

Batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata Turbo Power a 18 watt, wireless a 15, wireless inversa a 5

Dimensioni e peso: 161,6 x 71,4 x 9,6 mm; 203 g

Design, immagini e funzioni di Motorola Edge e Motorola Edge+

Visti di faccia Motorola Edge ed Edge+ sono identici, con lo schermo che fa suo tutto lo spazio disponibile lasciando ai bordi quasi nulla. Il dettaglio che salta subito all’occhio è tuttavia la particolare curvatura (quasi a 90°) dei bordi laterali del display, da cui deriva il nome stesso. Notevole, ma non eccessiva come la soluzione “a cascata” vista su Huawei Mate 30 Pro, lascia tuttavia lo spazio necessario per montare i pulsanti fisici (il bilanciere del volume e il tasto d’accensione/spegnimento).

Voltandoli, scemano le somiglianze fra Motorola Edge ed Edge+, che ritroviamo tuttavia nella curvatura dei bordi della scocca in vetro che riprende quella della superficie anteriore, e sul logo Motorola posto al centro. Cambia invece la disposizione delle fotocamere, su Edge piazzate una sopra l’altra senza un vero e proprio modulo che le abbracci, a differenza di Edge+ dove i tre sensori principali stanno al fianco di un modulo secondario con flash LED e sensore ToF. Ulteriore differenza fra i due anche nella resistenza contro acqua e polvere, con Edge+ che vanta certificazione IP68, rispetto alla IP54 di Edge.

Pressoché identici invece gli ingombri, contenuti considerando le generose dimensioni del display, con Motorola Edge+ che risulta un pelo più spesso (9,29 mm) e più pesante (203 g) del suo sodale, probabilmente a causa dei 500 mAh in più della batteria.

Immagini di Motorola Edge

Immagini di Motorola Edge+

Software di Motorola Edge e Motorola Edge+

Lato funzionalità, infine, sia Motorola Edge che Edge+ arrivano con a bordo Android 10, chiaro, personalizzato con l’interfaccia grafica della casa alata, la MY UX, una personalizzazione particolarmente prossima alla versione nativa di Android. Spazio perciò alla velocità e alla leggerezza in entrambi i casi, amplificati dalla frequenza d’aggiornamento del display a 90 Hz (qui per capire a che serve) e da una componentistica notevole.

C’è da segnalare la presenza delle Moto Experience (a partire dalla possibilità di accendere la torcia con un movimento a martello, fino all’attivazione della fotocamera con la rotazione del polso ad esempio), i vari controlli per personalizzare animazioni, icone e font, la firma Waves per i due altoparlanti stereo e un software fotografico che su Motorola Edge+ vanta registrazioni video fino a 6K a 30 fps, la stabilizzazione ibrida (EIS + OIS), la modalità video portrait e il Super Slow Motion a 1080p a 120 fps.

Per il resto, oltre alla funzione Moto Game che consente di utilizzare due pulsanti aggiuntivi sul bordo superiore dello schermo, a rendere ancor più funzionali tali bordi curvi c’è la funzione Edge Touch, con la quale passare da un’app all’altra o accedere alla tendina delle notifiche con uno swipe sui bordi del display, bordi che si illuminano all’arrivo di notifiche e chiamate.

Prezzi e disponibilità di Motorola Edge e Motorola Edge+

Motorola Edge è disponibile in Italia nei colori Solar Black e Midnight Magenta nelle versioni 4 – 128 GB e 6 – 128 GB a partire da 699,99 euro. Quasi doppio il prezzo di Motorola Edge+ che si presenta nelle colorazioni Smoky Sangria e Thunder Grey nella sola configurazione 12 – 256 GB al prezzo di 1.199 euro. Entrambi sono disponibili sul mercato italiano a partire dal mese di maggio.