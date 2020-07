Continua il roll out di MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi che sbarca anche sulla versione globale di due modelli della serie top. Ci riferiamo a Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Lite 5G, per i quali sono disponibili però due ROM diverse. La ROM arriva anche su Xiaomi Mi 9T, uno dei medio gamma più apprezzati dello scorso anno.

Come sapete infatti Xiaomi realizza diverse varianti di MIUI a seconda del mercato a cui sono destinate. In Europa solitamente troviamo la versione globale, caratterizzata dalla sigla MI, e quella europea, caratterizzata dalla sigla EU. Mentre Xiaomi Mi 9T e Mi 10 Lite 5G ricevono MIUI 12 in versione EU, per Xiaomi Mi 10 la nuova interfaccia arriva solamente per la variante MI.

L’aggiornamento arriva ovviamente via OTA per cui se possedete uno degli smartphone interessati non dovrete fare altro che aprire le impostazioni e controllare la presenza dell’update. Nel caso invece in cui l’aggiornamento non fosse disponibile potete scaricare il file di installazione utilizzando i link che trovate qui sotto.

Non sono state segnalate particolari novità oltre a quelle che vi abbiamo già riportato in occasione dell’annuncio della versione globale di MIUI 12, anche se alcune applicazioni sono già state aggiornate con dei miglioramenti.

Trattandosi di un aggiornamento importante vi consigliamo di effettuare un backup dei vostri dati per evitare di perderli nella malaugurata ipotesi in cui qualcosa dovesse andare storto. A seguire i link per il download, con l’indicazione della tipologia di file (OTA o recovery).