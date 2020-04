Microsoft sviluppa alcune fra le migliori applicazioni Android sul mercato, le quali sono addirittura pre-installate sui dispositivi Samsung. Microsoft Launcher è appunto il launcher di Microsoft per Android, il quale pochi mesi fa è andato incontro ad un rifacimento piuttosto importante a livello del codice sorgente.

Temi e backup su Microsoft Launcher

Questo ha comportato la rimozione (temporanea) di alcune funzioni, come ad esempio la possibilità di scegliere un tema e di ripristinare un backup delle impostazioni.

La preview di Microsoft Launcher 6.2 mostra finalmente la possibilità di scegliere manualmente fra il tema chiaro e il tema scuro, ma non solo. Infatti, come mostrato nelle immagini pubblicate su Twitter da @alex193a, tramite il reverse engineering è stato possibile attivare anche il menu relativo al backup e ripristino dei settaggi precedentemente salvati.

Questo ci porta a credere che Microsoft sia molto vicina a rendere disponibile la funzione di backup e ripristino nelle successive versioni della preview di Microsoft Launcher. Infatti, il reverse engineering permette di scovare alcune funzioni disponibili a livello di codice ma non ancora pronte per essere pubblicate in un versione beta o stabile che sia.

Potete provare le ultime novità di Microsoft Launcher installando la versione preview se vi piace scoprire in anteprima le nuove funzionalità del launcher, oppure installare la versione stabile per cambiare l’aspetto alla home del vostro dispositivo Android.

Microsoft Launcher Preview



Microsoft Launcher