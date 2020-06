I continui balzelli introdotti dagli operatori telefonici italiani negli anni hanno affibbiato un’accezione negativa al termine rimodulazione. Malgrado non siamo abituati, la rimodulazione di un contratto può anche avvenire a favore del cliente, come nel caso di TIM che sta eliminando i costi per i servizi LoSai e ChiamaOra.

Fino a qualche anno fa le due opzioni erano gratuite per tutti i clienti, ma la guerra sui prezzi scoppiata quasi contemporaneamente all’esordio di Iliad e le sue tariffe stracciate ha fatto sì che TIM, per ridurre i costi e rimanere competitiva, ha scorporato le due opzioni mettendole a pagamento.

Con una campagna informativa partita in queste ore via SMS, TIM sta comunicando a coloro che si erano rassegnati a sborsare degli extra per LoSai e ChiamaOra che quell’extra non è più dovuto: Gentile cliente, da oggi, in esclusiva per Te, rendiamo gratuito il servizio LoSai e ChiamaOra di TIM e in piu’, se hai un piano base a pagamento, il relativo costo mensile non ti sara’ piu’ addebitato.

Inoltre chi avesse un piano base a pagamento, come TIM Base o TIM Chat, non dovrà più nulla, e coloro che all’inizio della vicenda non si fossero piegati al balzello da 1,59 euro al mese possono attivare e avere gratuitamente LoSai e ChiamaOra di TIM rivolgendosi ad un negozio TIM, chiamando il 40916 oppure visitando questa pagina.