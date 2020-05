Continua ad allungarsi l’elenco di dispositivi supportati da LineageOS 17.1, ultima versione di questa popoare custom ROM basata su Android 10.

Il team di sviluppatori che lavora a questo progetto ha di recente aggiunto il supporto ad alcuni popolari modelli di OnePlus, Samsung e Xiaomi.

I nuovi smartphone supportati da LineageOS 17.1

Questo è l’elenco degli smartphone per i quali è stato aggiunto il supporto con i relativi link per il download (alcune pagine restituiscono un messaggio di errore ed in quel caso va usato il mirror):

Essential Phone mata

Motorola Moto X (2014) victara

OnePlus 2 oneplus2

OnePlus 7 guacamoleb

Samsung Galaxy A3 (2016) a3xelte

Samsung Galaxy A5 (2016) a5xelte

Samsung Galaxy Grand 2 Duos ms013g (mirror)

Samsung Galaxy S5 Neo s5neolte

Wileyfox Swift crackling

Xiaomi Mi A2 jasmine_sprout

Xiaomi Mi 6X wayne

Xiaomi Mi Note 3 jason

Xiaomi Redmi 2 wt88047

Xiaomi Redmi 7 onclite

Xiaomi Redmi Note 5 Pro whyred

Xiaomi Redmi Note 6 Pro twolip (mirror)

Xiaomi Redmi Note 7 lavender (mirror)

La ROM, essendo basata su Android 10, include tutte le ultime novità grafiche e funzionali pensate dal team di sviluppatori oltre che quelle introdotte da Google.