Molto spesso le custom ROM rappresentano la soluzione che gli appassionati Android sfruttano per poter godere sul proprio smartphone non di ultima generazione delle nuove versioni del sistema operativo di Google e una di quelle più popolari è senza dubbio LineageOS.

Questa custom ROM è riuscita a regalare una seconda giovinezza a tantissimi smartphone ormai abbandonati dai rispettivi produttori e la storia sta per ripetersi anche con OnePlus One, device lanciato nel 2014 e che a breve potrà contare su una versione stabile di LineageOS 17.1 basata su Android 10.

Anche OnePlus One assaggerà Android 10 con LineageOS 17.1

OnePlus One è uno smartphone che tanti appassionati del mondo Android ricorderanno con affetto, trattandosi di un modello arrivato sul mercato tra tanta curiosità e che ha provato a dimostrare che è possibile avere prestazioni da top di gamma ad un prezzo tutto sommato contenuto.

La build stabile di LineageOS 17.1 per OnePlus One non è ancora disponibile per il download sulla pagina dedicata al device (che potete trovare seguendo questo link) ma i riferimenti ad essa sono apparsi su GitHub e presto, pertanto, potrebbe esserci qualche novità al riguardo.