Con iPhone SE Apple punta chiaramente a quella fascia di utenti Android che non vogliono spendere follie ma che vogliono uno smartphone performante. Lo afferma Tim Cook, CEO di Apple, secondo cui il nuovo smartphone “economico” della compagnia californiana è più veloce dei più veloci smartphone Android.

Secondo Cook i migliori risultati saranno ottenuti in quei Paesi dove i salari sono più bassi, ma una cospicua fetta di vendite potrebbe provenire da ex utenti del robottino verde, attratti dal prezzo accessibile, almeno per gli standard di Apple. Il vero punto di forza, secondo il dirigente, è l’uso dello stesso motore di iPhone 11, quel chipset A13 Bionic che al momento non sembra avere rivali sul mercato.

“Funzionerà bene in ogni area geografica, ma mi aspetto di vedere performance migliori dove lo stipendio medio è più basso. Mi aspetto che un numero consistente attivi da utenti che decidono di passare a iOS. È un; offerta incredibile. Il motore dei nostri migliori smartphone inserito in un pacchetto conveniente, ed è più veloce dei più veloci smartphone Android. È un valore aggiunto eccezionale.

Abbiamo sempre cercato di offrire il migliore prodotto a un buon prezzo. La nostra strategia fondamentale non è cambiata per niente. Come sapete, abbiamo già avuto in commercio un modello SE per un lungo periodo ed è bello riaverlo, è stato un prodotto molto apprezzato. L’unica chiave di lettura possibile è che vogliamo dare la migliore occasione possibile creando il miglior prodotto.“

Tim Cook afferma quindi che Apple non sta rivedendo al ribasso la propria strategia dei prezzi, visto che il colosso di Cupertino ha sempre cercato, a suo dire, di offrire i migliori prodotti al miglior prezzo possibile. Siete attratti dal mondo Apple, con questa offerta decisamente allettante o avete ancora qualche remora? Fatecelo sapere nel box dei commenti, al link sottostante trovate invece il parere della nostra redazione sul nuovo iPhone SE.