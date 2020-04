Come anticipato qualche giorno fa, Crash Bandicoot Mobile si appresta a sbarcare sugli smartphone Android, ma al momento è disponibile come soft launch solo in alcuni paesi selezionati e non in Italia.

Tuttavia è possibile scaricare e installare Crash Bandicoot Mobile nei nostri smartphone Android subito, alla condizione di eseguire l’operazione al di fuori del Google Play Store.

Scaricare e installare Crash Bandicoot Mobile su Android

Il procedimento per installare Crash Bandicoot Mobile nello smartphone Android è molto semplice. Innanzitutto è necessario scaricare il file di installazione del gioco che occupa 345 MB.

Tuttavia questo file è di tipo XAPK e a differenza di un normale file di installazione di tipo APK necessita a sua volta di un’apposita applicazione per essere installato.

Una volta scaricati i due file è necessario installare prima l’installer APKPure che è un normale file APK che si installa toccandolo e concedendo l’autorizzazione per installare app da fonti sconosciute.

Una volta installata, aprite l’app APKPure, toccate il menù a tre linee in alto a destra e scorrete a destra fino a raggiungere la scheda Gestione APK/XAPK.

Qui troverete il file di installazione del gioco precedentemente scaricato e contrassegnato dal tag XAPK. Toccate il pulsante installa sulla destra e confermate per installare il gioco.

A questo punto potete rimuovere APKPure e lanciare il gioco toccando la relativa icona come per qualsiasi altra app e provare Crash Bandicoot Mobile in anteprima.