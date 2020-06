Continua la propagazione delle Simbox Iliad sul territorio nazionale, ovvero i totem del quarto operatore italiano tramite cui i clienti possono apprendere le ultime novità in ambito di offerte ed eventualmente acquistare una SIM, anche in completa autonomia e senza l’ausilio di un addetto Iliad. In questi giorni l’operatore francese ha installato 13 nuovi corner in 11 punti vendita Unieuro, in un punto vendita Esselunga e un altro ancora in una galleria presso un supermercato Ipercoop.

Nuove Simbox Iliad da Unieuro e non solo

Ecco quali sono i punti vendita Unieuro in cui sono state installate le nuove Simbox Iliad:

Unieuro Germignana di Via Alessandro Volta, 59, a Germignana, in provincia di Varese;

di Via Alessandro Volta, 59, a Germignana, in provincia di Varese; Unieuro Schio , in Via Veneto, 19, a Schio, in provincia di Vicenza;

, in Via Veneto, 19, a Schio, in provincia di Vicenza; Unieuro Jesolo , in Via Monsignore Giovanni Mercato, 24, a Jesolo, in provincia di Venezia;

, in Via Monsignore Giovanni Mercato, 24, a Jesolo, in provincia di Venezia; Unieuro San Pietro in Legnano , in Via Luciano Lama, a Legnano, in provincia di Verona;

, in Via Luciano Lama, a Legnano, in provincia di Verona; Unieuro Paese , in Viale Sante Biasuzzi, a Paese, provincia di Treviso;

, in Viale Sante Biasuzzi, a Paese, provincia di Treviso; Unieuro Casale Monferrato , in Viale dello Sport, 2, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria;

, in Viale dello Sport, 2, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria; Unieuro Lugo , in via Piratello, a Lugo, in provincia di Ravenna;

, in via Piratello, a Lugo, in provincia di Ravenna; Unieuro Cento Loves , in Via Matteo Loves, 11, a Cento, in provincia di Ferrara;

, in Via Matteo Loves, 11, a Cento, in provincia di Ferrara; Unieuro Parma Eurosia , in Strada Traversetolo, a Parma;

, in Strada Traversetolo, a Parma; Unieuro Nardò , in Via Kennedy, 33, a Nardò, provincia di Lecce;

, in Via Kennedy, 33, a Nardò, provincia di Lecce; Unieuro Surano, sulla SS 275 al chilometro 13,4, a Surano, provincia di Lecce.

Ad essi si aggiunge il centro Esselunga di Milano Losanna ubicato un Via Losanna 20 e 22 a Milano, e l’Ipercoop Terni in Via Antonio Gramsci 27 a Terni. Gli utenti che decideranno di visitare uno dei 13 corner per eventualmente acquistare una SIM Iliad, potranno farlo certi di trovare un ambiente allestito secondo le indicazioni di legge per la sicurezza dei clienti e dipendenti. Saranno infatti presenti gel igienizzanti così come tutte le altre accortezze per limitare i contagi da Coronavirus.

