In queste ore Iliad annuncia una importante novità intesa per estendere ancora di più la sua rete di distribuzione nel nostro Paese. Infatti tramite una collaborazione Snaipay, la piattaforma dei servizi di pagamento di Snaitech, l’operatore telefonico annuncia gli Iliad Point.

SIM Iliad con offerta GIGA 50

Disponibili già da oggi, 8 luglio 2020, in centinaia di punti Snaipay presenti su tutto il territorio nazionale come bar o tabacchini, gli utenti interessati ad acquistare una SIM Iliad potranno farlo rapidamente unitamente alla sottoscrizione dell’offerta GIGA 50 (a 7,99 euro al mese, per sempre).

Oltre ai 15 Iliad Store e gli oltre 300 Iliad Corner già da oggi presenti nelle nostre città, nei centri commerciali e presso la grande distribuzione organizzata, gli Iliad Point permetteranno a numerosi altri utenti di entrare a far parte della grande famiglia di clienti Iliad.

Per acquistare la SIM e attivare l’offerta GIGA 50 è necessario avere con sé un documento d’identità valido, un indirizzo di posta elettronica e di una carta di pagamento oppure del contante. Al termine della procedura di acquisto, si riceverà un PIN essenziale per l’attivazione della nuova SIM Iliad.

L’offerta GIGA 50 legata all’acquisto della SIM presso i nuovi Iliad Point offre minuti e SMS illimitati, 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese, a cui va aggiunto il costo di attivazione pari a 9,99 euro da aggiungere al costo del primo mese anticipato.

L’operatore francese continua così la sua espansione sul territorio nazionale, dove ben presto dovrebbe arrivare anche un’offerta ad hoc per la rete fibra FTTH a seguito della partnership con Open Fiber.

