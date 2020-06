Il concept Xiaomi Mi MIX Alpha ha lasciato po’ tutti a bocca aperta per il display pieghevole sistemato in modo scenograficamente inedito. Lo schermo, non lo sapranno in molti, è prodotto da un’azienda cinese, Visionox, che ne ha realizzato una seconda generazione.

Digital Chat Station tramite un post su Weibo – il social più utilizzato in Cina – ha annunciato che la seconda generazione del display pieghevole di Visionox migliora la struttura, l’aderenza al corpo dello smartphone e il tasso di rendimento per la produzione di massa.

Al post è allegata l’immagine di sopra che ritrae il prototipo di display pieghevole Visionox di nuova generazione, un’unità AMOLED da 7,92 pollici (stessa diagonale di quello utilizzato su Xiaomi Mi MIX Alpha) che consente di piegare il pannello sia verso l’interno che verso l’esterno.

Il prototipo dunque può essere utilizzato, aperto, come un tablet, richiuso per proteggere il display oppure piegato in verso opposto per utilizzare una metà del display, ricalcando uno smartphone tradizionale.

Visionox dichiara un raggio di piegatura interno di 2,85 millimetri ed uno esterno di 8 millimetri. La cerniera si dice sia piuttosto complessa, ciononostante il display sarebbe pronto per la produzione in serie. Speriamo che qualche azienda, magari proprio Xiaomi, possa utilizzarlo a breve.