Quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per chi possiede uno smartphone Huawei. Infatti, dopo l’arrivo in Europa della EMUI 10 per Huawei P20, P20 Pro e Huawei Mate 10 Pro, in queste ore il top di gamma Huawei P40 sta ricevendo l’aggiornamento alla EMUI 10.1.0.131 con al suo interno una novità estremamente importante.

Novità Huawei P40 EMUI 10.1.0.131

L’aggiornamento EMUI 10.1.0.131 per Huawei P40 dà il benvenuto a Petal Search, ovvero un’applicazione che permette agli utenti di scovare con estrema facilità le app che attualmente non risultano disponibili su AppGallery. Petal Search è sviluppata per effettuare una query di ricerca all’interno di importanti siti per scaricare APK come APKPure, Aptoide, APKMonk e via discorrendo.

Oltre ad integrare anche un comodo widget da aggiungere alla home del proprio Huawei P40 per ricercare rapidamente un’applicazione ancora non disponibile su AppGallery, Petal Search è addirittura munito del supporto alle notifiche di aggiornamento per tutte le app installate tramite APK.

Petal Search è caratterizzata dalla presenza di tre tab inferiori: For you, Search e Me. All’interno del primo tab troviamo una comoda barra di ricerca con un feed di news direttamente provenienti da Microsoft News. Il tab Search mostra alcune delle applicazioni più popolari da scaricare, dove tramite un’altra barra di ricerca è possibile scovare quelle non consigliate, mentre nel tab Me troviamo la cronologia delle ricerche, la modalità incognito, il tab dei download e le impostazioni.

Oltre a Petal Search, l’aggiornamento va ad aggiungere anche il supporto al Picture-in-Picture (PiP) all’interno del mirino dell’applicazione Fotocamera di Huawei. Questo viene automaticamente aggiunto alla UI della fotocamera appena si imposta un valore di zoom pari o superiore a 15x, rendendo così più semplice riuscire ad inquadrare con precisione l’oggetto che si sta cercando di fotografare.

Infine, viene ulteriormente ottimizzata anche la funzione Huawei Gold Snap che dovrebbe migliorare la riproduzione dei colori delle foto scattate dal telefono in alcune condizioni di illuminazione.

Alcune considerazioni

Nonostante il colosso stia investendo enormi risorse per rendere AppGallery appetibile e appagante come Google Play Store – ne sono una prova l’arrivo di importanti app come Satispay e HYPE, giusto per citarne due -, è innegabile che gli utenti europei guardino ai nuovi terminali Huawei con un pizzico di timore considerando l’assenza dei Mobile Services di Google e quindi del Play Store.

L’arrivo di Petal Search è certamente un enorme passo in avanti per quanto riguarda la user experience e l’utilizzo di questi ottimi terminali, purtroppo puniti da una guerra senza quartiere fra l’amministrazione Trump ed il colosso cinese.

Come aggiornare Huawei P40 EMUI 10.1.131

Per aggiornare Huawei P40 alla EMUI 10.1.131 è possibile seguire due strade, una delle quali prevede però l’installazione dell’applicazione Huawei Support.

Impostazioni

avviare l’applicazione Impostazioni;

tappare su Sistema > Aggiornamenti software > Ricerca aggiornamenti > Scarica e installa.

Huawei Support

avviare l’applicazione Huawei Support;

tappare sulla voce Servizi > Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.

L’update in questione non è ancora disponibile sul nostro terminale, pertanto è probabile che sia necessario aspettare ancora qualche giorno prima che arrivi anche nel nostro Paese.

