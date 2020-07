Dopo essersi assicurato il titolo di maggiore produttore di smartphone al mondo per il mese di aprile 2020 e maggio, Huawei viene nuovamente indicato come capolista uno anche per quanto riguarda il mese di giugno 2020. Tutto ciò rende il colosso cinese come il numero uno assoluto per tutto il Q2 2020, nonostante le enormi difficoltà che sta attraversando ormai da diversi mesi a causa del ban USA contro Huawei.

Maggiore produttore durante il Q2 2020

Samsung, per alcuni capace di riconquistare la prima posizione visto lo scarto di appena lo 0,1% relativo al mese di maggio 2020, sembra pagare un importante flessione delle vendite degli smartphone. La compagnia sud coreana dovrebbe infatti registrare una riduzione di circa il 30% delle vendite YoY – come aveva previsto dopo aver comunicato i risultati finanziari Q1 2020 -, cosa che in qualche modo si è palesata nella riduzione del 7% del reddito operativo evidenziato nel documento finanziario relativo al Q2 2020.

Il colosso cinese può contare su praticamente un controllo quasi monopolistico del mercato interno cinese, tale da garantirgli la possibilità di muovere un enorme volume di smartphone nonostante le problematiche relative al ban. SK Securities stima che Huawei abbia commercializzato circa 55 milioni di smartphone durante il periodo aprile/giugno, con Samsung ferma a “soli” 51 milioni di unità.

Gli analisti continuano a rimanere cauti per quanto riguarda il business di Huawei, anche a seguito degli enormi passi in avanti che sta facendo la compagnia circa l’evoluzione della piattaforma mobile, con AppGallery e gli Huawei Mobile Services (HMS) in testa.