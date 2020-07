Lo scoccare della prima settimana di luglio indica che siamo finalmente pronti a conoscere i dati di vendita relativi al Q2 2020 delle più importanti aziende hi-tech nel settore mobile (e non solo). In queste ore Samsung e HTC pubblicano i risultati circa le vendite rispettivamente al secondo trimestre del 2020 e al mese di giugno.

HTC cresce per la prima volta in 8 mesi

Partendo da Samsung, il colosso Sud Coreano ha dichiarato vendite consolidate pari a poco più di 38,5 miliardi di euro, con il valore relativo all’utile consolidato di circa 6 miliardi di euro. Come avviene ogni trimestre per quanto riguarda Samsung, la legge coreana non permette la divulgazione delle stime sugli utili come intervallo, pertanto i valori indicati qui in basso rappresentano una mediana della stima, in attesa che verranno comunicati i risultati complessivi:

vendite: 37 – 39 miliardi di euro;

utile operativo: 5,9 – 6 miliardi di euro.

Venendo invece ad HTC, l’azienda taiwanese ha registrato il miglior risultato da otto mesi a questa parte. Il merito sembrerebbe essere del lancio di HTC U20 5G che, sebbene sia arrivato con netto ritardo rispetto ai terminali con connettività 5G commercializzati dai competitor, pare sia riuscito a trainare le vendite del reparto mobile le cui prestazioni sono preoccupati da molti mesi a questa parte.

Le entrate dell’ultimo mese parlano di 649 milioni di dollari taiwanesi (circa 19 milioni di euro ) che, sebbene rappresentino le entrate e non il profitto, segnano un incoraggiante incremento pari al 63,55% rispetto al mese precedente, ma anche ad un incredibile -55,57% su base annua.