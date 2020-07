Nella giornata di oggi HONOR ha ufficializzato due tablet, HONOR ViewPad 6 e HONOR ViewPad X6, introducendo anche una nuova colorazione per l’esistente HONOR ViewPad V6, denominata Titanium Silver e proposta a 2.499 yuan cioè poco più di 300 euro.

Entrambe le novità sono costruite su di un’impalcatura di fascia media incentrata sul SoC debuttante Kirin 710A di HiSilicon, azienda facente parte del gruppo Huawei. Vediamo insieme i dettagli in merito a specifiche tecniche, software, prezzo e disponibilità di HONOR ViewPad 6 e HONOR ViewPad X6.

Le specifiche tecniche di HONOR ViewPad 6

HONOR ViewPad 6 è caratterizzato da un display da 10,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel per 224 pixel per pollice), rapporto di forma 16:10, contrasto 1000:1 che occupa l’80,6% della superficie frontale.

Oltre alla piattaforma Kirin 710A già citata, composta da una CPU octa core con quattro core Cortex-A73 da 2 GHz e quattro core Cortex-A53 da 1,7 GHz e dalla GPU Mali-G51, HONOR ViewPad 6 integra una batteria da 5.100 mAh ricaricabile tramite l’ingresso USB-C, una fotocamera posteriore da 5 megapixel ed una frontale da 2 MP.

HONOR ViewPad 6 è disponibile in variante solo Wi-Fi e in quella che consente di inserire una SIM per mantenere l’accesso al web anche in mobilità grazie al 4G. 3 o 4 GB di RAM e 32, 64 o 128 GB di memoria interna.

Lo spessore è stato contenuto in 7,55 millimetri mentre il peso è di 460 grammi. Interessanti le compatibilità con la HONOR Magic-Pencil da 4.096 livelli di pressione e con la HONOR Smart Bluetooth Keyboard. Due le colorazioni, Gray e Mint Green.

Le specifiche tecniche di HONOR ViewPad X6

HONOR ViewPad X6 è caratterizzato da un display da 9,7 pollici di diagonale con risoluzione HD (1280 x 800 pixel per 156 pixel per pollice) che occupa il 75,6% della superficie frontale.

HONOR ViewPad X6 mutua dal fratello la piattaforma Kirin 710A la batteria da 5.100 mAh ricaricabile tramite l’ingresso USB-C che qui consente, secondo i dati dichiarati, di arrivare a 32 ore di chiamate in 4G, e pure le fotocamere, quindi la posteriore da 5 megapixel e quella frontale da 2 MP.

HONOR ViewPad X6 è disponibile in variante solo Wi-Fi e in quella che consente di inserire una SIM per mantenere l’accesso al web anche in mobilità grazie al 4G. 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna.

Lo spessore è stato contenuto in 7,55 millimetri mentre il peso è di 460 grammi. Nulla è stato detto sulla compatibilità con la HONOR Magic-Pencil e la HONOR Smart Bluetooth Keyboard. Unica la colorazioni, Mint Green.

Software, prezzo e disponibilità di HONOR ViewPad 6 e HONOR ViewPad X6

I due tablet di HONOR condividono, tra le altre cose, l’interfaccia utente Magic UI 3.1 costruita sulla base di Android 10 che offre il supporto a GPU Turbo 3, le funzionalità multi screen e multi windows, e tanto altro. Non manca neppure Huawei Histen Sound Effects per il massimo dell’intrattenimento.

Popolari i prezzi: in Cina HONOR ViewPad X6 viene venduto a partire da 1.099 yuan, neanche 140 euro al cambio, per la variante Wi-Fi da 3+32 GB mentre per acquistare un HONOR ViewPad 6 Wi-Fi con la medesima configurazione di memorie sono necessari 1.299 yuan, poco più di 160 euro.

Su un’eventuale commercializzazione in Europa non abbiamo ancora notizie.