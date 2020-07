Quando Google Play Pass arrivò sul mercato sembrò una bella idea quella di pagare un abbonamento flat per usufruire di una selezione di app e giochi del Play Store. Quasi un anno dopo l’idea sembra ancor più intrigante semplicemente perché gli USA non hanno più l’esclusiva.

La disponibilità di Google Play Pass sarà estesa entro la settimana ad altri nove Paesi tra i quali figura l’Italia. Per l’occasione Google inaugura una nuova formula di abbonamento da 29,99 euro l’anno che risulta molto conveniente: sono circa due euro e mezzo al mese, metà dei 4,99 euro della formula mensile.

Interessanti la possibilità di estendere l’abbonamento ai membri della stessa famiglia (fino a cinque) e la prova gratuita di un mese. I più fortunati possono sperimentarla da subito con un tap sulla voce nel menù laterale del Google Play Store, gli altri invece dovranno attendere che la distribuzione di Google Play Pass entri a regime.

Con Google Play Pass si ottiene pieno accesso alla selezione di contenuti del Google Play Store, oltre 400 tra app e giochi privi di pubblicità e di acquisti in app. La raccolta propone app e giochi popolari come Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic e AccuWeather e diversi altri titoli.

Per tutto il resto potete affidarvi alla pagina del servizio.