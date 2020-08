La sicurezza è un aspetto fondamentale ed il team di Google ormai da diversi anni è impegnato in un continuo lavoro di rafforzamento dell’ecosistema del colosso di Mountain View ed in tali sforzi rientrano anche quelli per rendere più sicura Google Play Console.

Il team di Google, infatti, ha annunciato che il sistema di autenticazione 2FA (la verifica in due passaggi) sarà presto obbligatorio per tutti i nuovi utenti e per alcuni di quelli esistenti con autorizzazioni ad alto rischio.

Google Play Console introduce la 2FA

Ricordiamo che la verifica in due passaggi di Google utilizza la password insieme a un secondo livello di sicurezza (in genere un messaggio inviato al telefono), in modo da avere la garanzia che tutto sia legittimo.

Al fine di assicurarsi che gli sviluppatori si sentano a proprio agio nel concedere questo tipo di accesso alle persone, Google sta pianificando di garantire che chiunque acceda a Google Play Console lo faccia tramite la procedura di verifica in due passaggi.

Il team di Google sta chiedendo ai team di sviluppatori che potrebbero essere influenzati negativamente da questa modifica dei feedback, così da poter apportare eventuali correzioni.