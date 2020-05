In questa particolare fase dell’anno non si fa altro che parlare della gamma Google Pixel 4a, se non altro perché proprio durante il mese di maggio dell’anno scorso il colosso di Mountain View presentava la gloriosa serie Google Pixel 3a. Come ben sappiamo le ultime indicazioni ci puntano a supporre che i nuovi medio gamma di Google potrebbero essere rimandati addirittura a luglio, ma in questa news abbiamo modo di scoprire come sarebbe stato il design di Google Pixel 4a XL.

Ecco come sarebbe stato Google Pixel 4a XL

Lo scorso mese un venditore cinese aveva pubblicato su eBay una inserzione per quanto riguarda la vendita della cover posteriore di Google Pixel 4a XL e, tramite essa, abbiamo modo di scoprire alcuni dettagli sul design del terminale di Google. La prima cosa che salta all’occhio è certamente l’assenza del classico logo “G” sul retro del terminale; questo viene rimpiazzato da un particolare simbolo evidentemente utilizzato da Google per identificare le unità prototipali da quelle pronte e finite. Secondo alcune informazioni l’unità sarebbe stata realizzata lo scorso settembre 2019.

Dal punto di vista del design della back cover, è possibile notare il foro centrale per il sensore delle impronte digitali, la predisposizione al jack audio da 3,5 mm e del microfono ambientale. Sul lato destro è ben visibile il bilanciere del volume e il tasto di accensione con la classica tinta arancione, mentre sull’altro lato dovrebbe trovarsi il carrellino per la nano SIM e ovviamente il foro per la porta USB Type-C sul fondo.

La differenza più importante fra questo modello è Google Pixel 4a è certamente a livello della fotocamera. La back cover di Google Pixel 4a XL mostra chiaramente un design del tutto simile a quella di Google Pixel 4, con tanto di probabile predisposizione a due sensori fotografici, flash LED e microfono.

Allo stato attuale non è ancora chiaro il motivo per cui Google Pixel 4a XL non dovrebbe essere rilasciato sul mercato, ma gli ultimi rumor danno quasi come certa la sua cancellazione. Se così fosse, numerosi utenti potrebbero trovarsi scontenti di questa decisione da parte di Google, soprattutto considerando la probabile componentistica interna e il comparto fotocamere superiore a quella di Google Pixel 4a.