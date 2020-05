Grazie ad una nuova versione di Google Messaggi, la 6.2.031, abbiamo la possibilità di scoprire alcune delle feature a cui il team di sviluppatori sta lavorando e che presto saranno disponibili per tutti gli utenti.

Questa nuova versione dell’app, al momento disponibile su APK Mirror, è una build dogfood e non è pensata per un rilascio globale.

Novità di Google Messaggi 6.2.031

Analizzando il codice di tale release, lo staff di XDA Developers ha scoperto che il team di sviluppatori di Google ha in progetto di introdurre la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, ossia una feature già disponibile per soluzioni come WhatsApp o Telegram.

Stando a quanto si apprende dalle stringhe, l’utente avrà la possibilità di inviare messaggi con crittografia end-to-end o, se la connessione dati non lo dovesse consentire, normali SMS/MMS. Inoltre sarà possibile inviare anche la propria posizione e stabilire se altre applicazioni possano accedere ai messaggi con crittografia end-to-end.

Tra le altre novità a cui gli sviluppatori stanno lavorando vi sono l’integrazione con Google Fi (grazie alla quale sarà possibile sincronizzare messaggi di testo, chiamate e messaggi vocali) e una nuova pagina delle impostazioni per ripristinare i messaggi di cui è stato eseguito il backup sul cloud.

Come aggiornare Google Messaggi

Questa speciale nuova versione dell’app è disponibile soltanto su APK Mirror (la trovate qui). La versione “normale” può invece essere scaricata dal Google Play Store: