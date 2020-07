Google ha dei piani molto ambizioni circa il futuro di Google Lens, soprattutto per quanto riguarda le sue feature e il design della modalità fotocamera. Quest’oggi abbiamo modo di scoprire questo e tante altre feature grazie al teardown dell’APK ufficiale di Google Lens.

Nuovo design e tante feature

Il nuovo design della modalità fotocamera di Google Lens in qualche modo semplifica e “pulisce” l’interfaccia per renderla meno pesante e simile a quella della fotocamera degli smartphone Pixel. Le icone di fianco il tasto di scatto sono state rimosse, lasciando come sola icona quella per accedere rapidamente alla galleria. Le altre modalità di scatto, come ad esempio quella per la traduzione istantanea del testo inquadrato, sono state posizionate sotto l’otturatore virtuale in forma di solo testo.

Per quanto riguarda le feature presenti su Google Lens registriamo la possibilità di sfruttare le traduzioni offline per la modalità Traduttore che, se selezionata, permette all’utente di scaricare un dizionario per essere in grado di tradurre correttamente del testo anche in assenza di connessione. Il filtro per risolvere compiti di matematica permette all’utente di controllare la sezione del mirino digitale della fotocamera in modo da inquadrare la sola equazione che si vuole risolvere.

<string name=”keyboard_add_row_description”>Add row to system of equations</string>

<string name=”keyboard_cosh_description”>Insert hyperbolic cosine</string>

<string name=”keyboard_degree_description”>Insert degree symbol</string>

<string name=”keyboard_derivative_var_description”>Insert derivative with custom variable</string>

<string name=”keyboard_e_description”>”Insert Euler’s number”</string>

<string name=”keyboard_fraction_description”>Insert fraction</string>

<string name=”keyboard_inf_description”>Insert infinity symbol</string>

<string name=”keyboard_log_description”>Insert a logarithm</string>



Vi ricordiamo che il teardown dell’APK ci permette di scoprire novità presenti a livello di asset (codice e grafica) che Google potrebbe modificare o rimpiazzare in toto prima del rilascio ufficiale delle feature appena viste. Non è ancora chiaro quando queste novità verranno integrate nella versione ufficiale di Google Lens, ma vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori informazioni.