Google Foto è una delle migliori applicazioni mai realizzate da Google, ed in queste ore la compagnia sta lavorando ad alcune interessanti funzioni che trovano posto all’interno della versione 4.53. Ma, grazie al teardown dell’APK dell’applicazione, abbiamo modo di scoprire alcune feature pensate per migliorare l’app a cui Google starebbe già lavorando.

Novità Google Foto 4.53

Nella versione 4.53 di Google Foto sono state scovate alcune stringhe di codice che vanno a modificare il comportamento dell’applicazione per quanto riguarda la gestione di backup di immagini e video provenienti da applicazioni di instant messaging, e la funzione di autoplay per video e foto nella schermata home dell’app.

<string name=”photos_backup_settings_disablefolderbackup_promo_message”>”People are sharing more photos & videos than ever, due to COVID-19. In an effort to conserve internet resources, backup & sync has been turned off for messaging apps. <a href=help:>Learn more</a>You can change this any time in Settings.”</string>

Google fa esplicito riferimento alla possibilità di disabilitare il backup proveniente dalle cartelle di download dei file multimediali per le applicazioni di instant messaging installate sullo smartphone. Durante il COVID-19 le persone sono più portate a condividere foto e video, il che potrebbe avere un impatto deleterio sullo storage del proprio terminale e dello spazio a disposizione su Google Foto.

In aggiunta a questa funzione, il team di sviluppo di Google permetterà agli utenti di disabilitare l’autoplay di foto e video durante lo scroll nella timeline generale dell’applicazione. Pare che la funzione non sia stata molto apprezzata dalla user base e Google vuole far decidere ai propri utenti per quali tipologie di contenuti si vuole attivare/disattivare l’autoplay.

<string name=”photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_motion_photos_toggle_title”>Motion photos</string>

<string name=”photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_page_description”>Choose what items will automatically play in your photo grid. Recommended for a more seamless experience in the app.</string>

<string name=”photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_subtitle”>Manage automatic playback in your photo grid</string>

<string name=”photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_title”>Photo grid playback</string>

<string name=”photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_videos_toggle_title”>Videos</string>

Infine, come scoperto da Jane Manchun Wong durante le classiche operazioni di reverse engineering, molto presto sarà possibile impostare la propria foto profilo dell’account Google da Google Foto.

Come aggiornare Google Foto

L’aggiornamento a Google Foto 4.53 è attualmente in fase di propagazione sul Play Store. Se non avete ancora la notifica di aggiornamento dopo aver tappato il badge dell’app presente qui in basso, potete procedere all’installazione manuale del’APK cliccando questo link di APK Mirror.