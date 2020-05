La crisi causata dalla pandemia di Coronavirus ha colpito duramente l’economia e tante piccole aziende rischiano di non riuscire a riprendersi più e Google in queste settimane sta mettendo a loro disposizione diversi strumenti.

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato che è arrivato anche nel nostro Paese il sistema per consentire alle piccole aziende di aggiungere i link per donazioni e buoni regalo ai loro profili su Google.

Inoltre Google sta introducendo dei servizi per consentire alle aziende che non hanno un proprio sito Web di mantenersi in contatto con i propri clienti online, gestire gli appuntamenti (con il supporto a Google Calendar) e magari anche fornire direttamente sul Web alcuni dei servizi offerti.

Google testa una nuova interfaccia per il motore di ricerca

Restando in casa del colosso di Mountain View, è in fase di test una nuova interfaccia di Ricerca Google sul Web desktop che si caratterizza per la presenza di schede con un design Material e un effetto ombra per mostrare che la scheda è “sollevata” rispetto al resto della pagina.

Inoltre, quando un sito ha più risultati, saranno raggruppati in un’unica scheda combinata.

Al momento questa nuova interfaccia è in fase di test e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementata a livello generale.