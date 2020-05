Nel riquadro delle impostazioni di Pagamento e sicurezza di Google Assistant è stata individuata una nuova impostazione per consentire a Voice Match di confermare gli acquisti effettuati tramite l’assistente del colosso di Mountain View.

Stando a quanto si apprende, tale toggle dovrebbe offrire agli utenti un altro metodo per verificare la propria identità prima di pagare un prodotto o un servizio tramite l’assistente di Google.

Con Voice Match sarà possibile confermare i pagamenti con Google Assistant

Per accedere alla sezione delle impostazioni di Pagamento e sicurezza di Google Assistant bisogna avviare l’app Google e quindi andare su Altro, Impostazioni, Assistente Google, Tu e infine Pagamenti, ove dovrebbe essere visibile la nuova opzione “Conferma con Voice Match” (probabilmente disabilitata per impostazione predefinita).

Previous Next Fullscreen

In caso di attivazione, l’utente viene portato ad una schermata di configurazione e alla conferma aggiuntiva della password dell’account Google ma tale processo al momento non funziona per tutti e ad ogni modo pare che questa nuova feature ancora non abbia una sua concreta utilità.

Non è da escludere l’ipotesi che il team di Google stia testando alcune novità relative ai pagamenti e questa di Voice Match sia soltanto una di esse. Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.