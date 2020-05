Lo staff di Sensor Tower ha pubblicato un nuovo report relativo al mercato dei giochi mobile nel mese di aprile, che ha visto trionfare PUGB Mobile per quanto riguarda i ricavi.

Il gioco di Tencent, infatti, è stato capace di fare registrare ricavi per 225,2 milioni di dollari ad aprile, con una crescita del 241,4% rispetto allo stesso mese del 2019 (quasi il 59% dei ricavi di PUGB Mobile proviene dalla Cina).

Proseguendo con la classifica dei giochi mobile che hanno fatto registrare più ricavi ad aprile troviamo al secondo posto Honor of Kings (156 milioni di dollari di ricavi), seguito al terzo posto da Roblox, al quarto da Monster Strike e al quinto Coin Master. Seguono Fate/Grand Order, Gardenscapes, Candy Crush Saga, AFK Arena e Rise of Kingdoms.

I giochi mobile più redditizi su Android

La classifica relativa al mondo Android è un po’ differente, in quanto i dieci giochi mobile più redditizi sono i seguenti: Coin Master, Lineage 2M, Gardenscapes, Lineage M, Monster Strike, Fate/Grand Order, Rise of Kingdoms, PUGB Mobile, Candy Crush Saga e Pokémon GO.

La pandemia di Coronavirus pare abbia avuto uno scarso impatto sulla classifica dei primi dieci giochi, che sono rimasti gli stessi di marzo (con qualche posizione invertita).

