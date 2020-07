dbrand è un’azienda specializzata nelle skin e nelle custodie per smartphone e altri dispositivi tecnologici e nelle scorse ore ha annunciato una nuova serie ispirata alle colorazioni pastello.

Le skin e le custodie Pastels, questo il nome della nuova serie di dbrand, possono contare su una finitura opaca e sono disponibili per un’ampia varietà di smartphone, tra cui il nuovissimo OnePlus Nord ed i popolari OnePlus 8, la famiglia Google Pixel 4 e la serie Samsung Galaxy S20.

La nuova serie del produttore non riguarda solo gli smartphone ma anche altri device, come le cuffie Google Pixel Buds 2 o il controller di Google Stadia.

dbrand colora i vostri smartphone con questa nuova serie

Se vi state chiedendo quante siano le colorazioni di questa nuova serie di skin, la risposta è otto:

Sunrise Red

Sunset Orange

Mellow Yellow

Seafoam Green

Sky Blue

Kind of Purple

Off Pink

Pastel Black

In sostanza, chi è alla ricerca di una soluzione per rendere il proprio telefono molto più particolare non avrà che l’imbarazzo della scelta.

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati e per procedere all’acquisto (prezzi a partire da 14,99 dollari), vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del produttore.