Sta per arrivare sui mercati internazionali CUBOT X30, il nuovo smartphone del quale non è ancora nota la scheda tecnica completa. Quello che è certo è che potrà contare su un reparto fotografico ricco di ben cinque fotocamere posteriori con una sesta fotocamera, quella frontale, inserita in un foro nel display.

Quest’ultimo avrà una diagonale di 6,2 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2310 pixel) e sarà protetto da un vetro curvo 2,5D, lo stesso che troveremo anche a protezione della parte posteriore. La cover sarà uno dei punti di forza, con una serie di colorazioni molto accattivanti e in linea con le più recenti tendenze, per un look molto attuale.

La fotocamera posteriore, la vera superstar del nuovo smartphone CUBOT, è composta da cinque sensori, disposti all’interno di un elemento rettangolare verticale che include anche il flash LED. La composizione esatta non è ancora stata svelata ma ci sarà un sensore principale da 48 megapixel, un ultra grandangolare da 16 megapixel e altri tre sensori, per foto macro e profondità di campo.

Il sistema operativo sarà ovviamene Android 10 in versione stock, senza alcuna personalizzazione o bloatware che vada ad appesantire l’interfaccia. Due infine le varianti di memoria, 6-128 GB e 8-256 GB per garantire prestazioni di tutto rispetto.

L’appuntamento per la presentazione è fissato al 10 luglio, ma nel frattempo potete dare un’occhiata al video introduttivo, visitare la pagina ufficiale sul sito del produttore, provare a vincerlo grazie al tradizionale giveaway o inserirlo nel carrello su AliExpress e ricevere una notifica relativa alla disponibilità, utilizzando questo link.

