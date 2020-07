Durante questa emergenza Coronavirus, in particolare durante il periodo del lockdown, tutti noi abbiamo avuto modo di apprezzare (o meno) la copertura e la qualità della rete Internet 4G in Italia. A tal riguardo, OpenSignal ha analizzato la rete mobile italiana per ecoregioni, stabilendo le zone dove è possibile trovare una migliore copertura 4G e la velocità della connessione, soffermandosi sull’importanza della conformazione del territorio.

L’importanza della conformazione territoriale: la rete 4G nelle ecoregioni italiane

I risultati dell’analisi condotta da OpenSignal confermano l’importanza della conformazione del territorio: la copertura, l’uso e le prestazioni della rete mobile sono influenzate da quest’ultima, e non è un caso che le ecoregioni (secondo classificazione ISTAT) al primo e al secondo posto per la copertura del 4G siano rispettivamente Provincia Padana (92,2%) e Provincia Adriatica (92,1%), che hanno la minore presenza di territorio montuoso. Le regioni più montuose, ossia Provincia Alpina e Provincia Appenninica, sono infatti quelle con la percentuale di copertura più bassa (rispettivamente 88,1 e 86,6%).

Quella più a nord risulta allo stesso tempo dotata di una velocità della rete molto buona (25,2 Mbps in download e 8 in upload): si tratta di valori più bassi rispetto alla Provincia Padana (27,8 e 8,9), alla Provincia Ligure (29,6 e 9,6) e a quella Illirica (25,8 e 9,1), ma comunque decisamente migliori di Provincia Adriatica (22,3 e 7,2), Tirrenica (21,8 e 7,1) e soprattutto Appenninica (21,6 e 6,7).

Nel complesso dunque l’ecoregione che se la cava peggio è proprio quest’ultima, sia per quanto riguarda la copertura 4G sia dal punto di vista della velocità della rete. Le zone montuose (Appenninica e Alpina) sono anche quelle dove è stato rilevato in media un uso inferiore della connessione.

Vi ritrovate in questi dati OpenSignal, riferiti al periodo 1 marzo/29 maggio 2020? Siete soddisfatti di copertura e velocità della rete mobile nella vostra zona? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.