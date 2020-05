AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone più performanti di aprile 2020. La top 10 certifica l’assoluto dominio degli smartphone con lo Snapdragon 865 di Qualcomm che, di fatto, hanno monopolizzato le dieci posizioni.

Ad impossessarsi del primo posto in classifica è, per il secondo mese di fila, OPPO Find X2 Pro grazie ad un punteggio medio di 607.147 punti; ottima la performance del fratello OPPO Find X2 che rispetto al mese precedente migliora al punto da sopravanzare Xiaomi Mi 10 Pro, quarto in virtù dello slancio della new entry iQOO Neo 3 che con poco più di 600.000 punti chiude in un sol colpo il podio e il “club dei 600.000 punti”.

Abbastanza vicini i modelli tra la quinta e la decima posizione, condensati in meno di 10.000 punti. AnTuTu ha notato come gli smartphone con un refresh rate superiore ai 60 Hz e memorie interne parecchio veloci – UFS 3.1 o UFS 3.0 con Turbo Write – ottengono risultati migliori di altri a parità di SoC.

Inoltre AnTuTu ha sottolineato come l’ottimizzazione firmware faccia la differenza durante l’esecuzione del benchmark, assicurando punteggi più elevati a parità di altri fattori e ciò spiegherebbe l’ultima posizione di Black Shark 3 Pro nonostante il prospetto tecnico superiore ad altri concorrenti con piazzamenti migliori.