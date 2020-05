Il colosso di Jeff Bezos presenta oggi il nuovo Amazon Fire HD 8, un tablet di fascia economica che garantisce prestazioni migliori del 30% rispetto al modello cui subentra, vanta il doppio dello spazio d’archiviazione, fino a 12 ore di durata della batteria e un prezzo niente male: 99,99 euro.

Caratteristiche e dettagli di Amazon Fire HD 8 (2020)

Il nuovo tablet di Amazon si presenta con il medesimo schermo da 8 pollici di diagonale con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) che nasconde un nuovo chipset più prestante, dotato di un processore quad core a 2 GHz supportato da 2 GB di RAM e da 32 o 64 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB

In più con il nuovo Amazon Fire HD 8, l’utente può beneficiare dello spazio d’archiviazione su cloud illimitato per i contenuti Amazon e per le foto realizzate con i tablet della sere Fire.

La batteria, come anticipato, garantisce fino a 12 ore di autonomia con un utilizzo misto, secondo quanto dichiarato dal produttore, e si ricarica via USB C in meno di 5 ore.

Per il resto, a parte la possibilità di utilizzare app come Zoom, Skype, oltre ad Amazon Prime Video, Disney+ o Netflix, c’è da segnalare che la versione 2020 di Amazon Fire HD 8 è dotata di una nuova modalità Gioco specifica, contro le distrazioni, che libera l’utente dalle notifiche quando è in corso una sessione di gaming.

Prezzi e disponibilità di Amazon Fire HD 8 (2020)

Come anticipato, il nuovo Amazon Fire HD 8 costa 99,99 euro, ed è disponibile in nero in preordine a partire da oggi, con le spedizioni che partiranno il prossimo 3 giugno. Disponibili anche alcune cover, al prezzo di 34,99 euro, nei colori blu-grigio, antracite, grigio chiaro e malva.