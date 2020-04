Negli ultimi tempi la ZenUI di ASUS ha seguito un’evoluzione che l’ha avvicinata parecchio ad Android stock, ed è cresciuto anche l’impegno da parte del produttore asiatico per offrire ai propri clienti degli ambienti firmware, spesso in beta, su base Android AOSP.

Sta avvenendo anche in queste ore, con l’azienda che ha avviato il rilascio di build beta di Android 10 AOSP per una cerchia di smartphone di fascia bassa, tra cui ASUS ZenFone Max M1, ZenFone Lite e ZenFone Live L1 ed L2.

Per il primo, ASUS ZenFone Max M1, è stata predisposta la build beta WW-17.00.2003.23 da 1,78 GB, che peraltro può essere installata tramite la recovery stock, quindi senza i potenziali rischi derivanti dallo sblocco del bootloader e dall’installazione di una mod recovery come la famosa TWRP.

I restanti prodotti sono delle evoluzioni dello stesso progetto ed anche il firmware è condiviso. Di conseguenza la build beta WW-17.07.2003.405 è unica per tutti, ma sia per questi ultimi che per ZenFone Max M1 è necessario prestare attenzione ai dati, perché durante il processo potrebbero andare perduti: è sempre meglio fare un backup preventivo.

Potete scaricare il firmware per ASUS ZenFone Max M1 attraverso questo link, attraverso quest’altro quello per ASUS ZenFone Lite e Live.