ActionDash, app molto popolare tra gli utenti Android che desiderano uno strumento che consenta loro di sfruttare le funzionalità di Benessere Digitale e personalizzare i propri device in base a specifiche esigenze, automatizzando anche alcune operazioni, è stata acquistata da Sensor Tower.

Ad annunciarlo è stato Chris Lacy, sviluppatore di Action Launcher, con un post sul blog ufficiale, attraverso il quale rende noto che potrà così dedicarsi ad un nuovo progetto senza rinunciare alla garanzia che gli attuali utenti (e quelli futuri) di ActionDash continueranno ad essere supportati in maniera più che adeguata.

Lacy aggiunge inoltre che Sensor Tower ha più mezzi per dedicare risorse alla crescita e al miglioramento di ActionDash e ha la possibilità di implementare funzionalità innovative che gli utenti, senza la cessione dell’app, non potrebbero sperare di avere.

ActionDash si aggiorna con importanti novità

Per l’occasione è stato rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app e tra le novità vi sono l’avviso relativo al cambio di proprietà con la possibilità di stabilire se attivare o disattivare la raccolta dei dati, la disponibilità gratuita per tutti gli utenti di gran parte delle funzionalità premium (per le quali era in precedenza richiesto un acquisto in-app), la rimozione degli annunci pubblicitari e la riduzione a 0,69 euro dell’acquisto in-app per usufruire dell’autenticazione biometrica e della cronologia di utilizzo per oltre sette giorni.

Come scaricare la versione 6.3

La nuova versione dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: