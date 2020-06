AccuWeather è una delle migliori applicazioni meteo per dispositivi Android, ed in queste ore il client beta si aggiorna implementando alcune funzioni da molto tempo attese.

Novità AccuWeather beta 6.7.9

La beta 6.7.9 di AccuWeather per Android festeggia il debutto ufficiale su Wear OS. Se disponete di uno dei tanti smartwatch muniti del sistema operativo di Google, potrete sfruttare la funzione “MinuteCast” per controllare rapidamente il grado di pioggia attesa nelle immediate vicinanze. L’app è ancora piuttosto semplice per Wear OS e manca ad esempio la possibilità di utilizzare una watchface, ma si tratta pur sempre di un buon inizio.

Venendo però alla parte più importante, ovvero l’applicazione per Android, la beta 6.7.9 di AccuWeather presenta l’inedita possibilità di tracciare le tempeste tropicali. Infatti, tramite il tab “Radar“, l’utente può tenere sotto controllo la traiettoria stimata della tempesta, il grado di pioggia attesa, il vento, le possibili mareggiate ed il rischio per la propria incolumità.

Si tratta di una funzione estremamente importante per un’applicazione meteo apprezzata come AccuWeather, soprattutto per le popolazioni che vivono in zone molto spesso colpite da questo genere di eventi meteorologici.

Come aggiornare AccuWeather beta

Attualmente non è possibile richiedere l’accesso alla versione beta di AccuWeather in quanto hanno raggiunto il numero massimo di utenti supportati. Ma, se siete impazienti di provarla, potete scaricare l’APK tramite questo link di APK Mirror. Se invece siete già iscritti al canale beta, l’aggiornamento alla versione beta 6.7.9 dovrebbe essere già disponibile e scaricabile tramite il badge del Play Store sottostante.