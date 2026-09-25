Un display Pantone Validated a 144Hz, materiali che imitano nylon e lino, tripla certificazione di resistenza militare: caratteristiche che di solito si pagano ben oltre i 400 euro. Motorola Edge 70 Fusion nella colorazione Pantone Silhouette le racchiude tutte, e ora arriva a un prezzo che non si era mai visto prima su questo modello. Il taglio da 256GB di storage e 8GB di RAM scende sotto quota 300 euro, con uno sconto che sfiora il 45% rispetto al listino originale. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo smartphone e quali sono i termini dell’offerta.

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Motorola edge 70 fusion, il design pantone che nasconde specifiche da top di gamma

Il primo elemento che colpisce di Motorola Edge 70 Fusion è la cura estetica. Il vetro anteriore curvo su tutti i lati si fonde con il retro creando una silhouette priva di bordi netti, mentre le finiture ispirate a nylon e lino garantiscono una sensazione morbida al tatto senza rinunciare alla resistenza quotidiana. La colorazione Pantone Silhouette in particolare mescola toni di blu profondo, richiamando un’estetica cosmica elegante e ricercata.

Dietro il design si nasconde un display Micro-Quad Curved AMOLED da 6,78″, risoluzione 1.5K e refresh rate a 144Hz, con una luminosità di picco di 5.200 nit. È l’unico pannello della sua fascia con certificazione Pantone Validated Color abbinata a un refresh rate così elevato, un dettaglio che fa la differenza per chi guarda contenuti multimediali o gioca. Il supporto DCI-P3 a 10 bit e HDR10+ completano un comparto video di livello superiore alla fascia di prezzo.

Sotto la scocca lavora il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4nm, octa-core con clock fino a 2,5GHz e GPU Adreno 810, affiancato da 8GB di RAM (espandibili virtualmente) e 256GB di storage UFS 2.2. Il sistema gira su Android 16 con 3 major upgrade garantiti, mentre per la fotografia il sensore principale Sony LYTIA da 50MP con OIS lavora insieme a un ultragrandangolare da 13MP e sfrutta le funzionalità Moto AI per ottimizzare ogni scatto.

A completare il quadro, una batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida a 68W, certificazioni IP68/IP69 e MIL-STD-810H per la resistenza, e funzionalità AI come Google Gemini Nano Banana e Circle to Search, finalmente disponibili anche in lingua italiana.

Prezzo mai così basso: lo sconto del 45% su ebay

Il listino ufficiale di Motorola Edge 70 Fusion 256GB/8GB si attesta sui 469€, ma su Ebay il prezzo scende attualmente a 260€, con uno sconto che tocca il 45% e un risparmio concreto di circa 209€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, un’occasione difficile da ignorare per chi cerca uno smartphone con materiali premium, display certificato Pantone e prestazioni solide senza dover spendere cifre da top di gamma. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene verificare rapidamente lo stato dell’offerta sul negozio.

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