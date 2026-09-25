Torniamo ad occuparci di HONOR Magic9 Pro Max, uno degli smartphone più interessanti tra quelli che saranno lanciati nella parte finale del 2026.

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per la prossima settimana, il popolare produttore cinese ha già dato il via alla campagna promozionale dedicata al suo nuovo smartphone, che potrà contare su una dotazione hardware da primo della classe.

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Prima prova video per HONOR Magic9 Pro Max

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone di HONOR non dovrebbero mancare un display dalle dimensioni generose, con una diagonale da ben 6,8 pollici, supportato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Ed ancora, tra i punti di forza di HONOR Magic9 Pro Max dovremmo trovare anche una batteria da 8.800 mAh e una coppia di fotocamere ARRI da 200 megapixel.

E proprio sul comparto imaging del suo nuovo smartphone ha voluto puntare i riflettori il produttore cinese, pubblicando su YouTube un video realizzato con HONOR Magic9 Pro Max.

Girato tra la Cina e Venezia, il video mostra per la prima volta quelle che sono le capacità cinematografiche del nuovo smartphone di punta di HONOR, la cui fotocamera è stata realizzata in collaborazione con ARRI.

Ebbene, se siete curiosi di scoprire cosa è stato capace di realizzare HONOR Magic9 Pro Max, sfruttando tra le altre cose l’innovativa ARRI Video Pipeline, il profilo colore ARRI LogC3, l’ecosistema LUT dedicato e gli ARRI Looks, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Il nuovo smartphone di HONOR sarà lanciato in Cina il 28 settembre e sarà interessante scoprire quando arriverà in Italia e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.