Ottocast sbarca sul mercato italiano con due dispositivi plug-and-play, Play2Video X e U2Air Edge, pensati per rendere più connesso l’abitacolo di un’auto già posseduta, senza cambiare vettura né sostituire lo schermo di bordo. Lo slogan scelto dall’azienda per il mese di lancio è Back To Routine, Back To Control.

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Addio al cavo con U2Air Edge

Partiamo dal più essenziale dei due. Ottocast U2Air Edge è un adattatore che trasforma il collegamento cablato CarPlay o Android Auto in una connessione wireless, eliminando quel passaggio con cui molti automobilisti armeggiano ogni mattina prima di partire. Dopo il primo abbinamento si riconnette da solo ogni volta che si sale in auto, così il gesto di cercare il cavo nel vano portaoggetti diventa un ricordo.

Il funzionamento è pensato per reggere l’uso quotidiano, anche sui tragitti più lunghi. Un pulsante fisico integrato permette di passare da uno smartphone all’altro tra due dispositivi salvati, soluzione comoda per le famiglie che condividono la stessa vettura e si alternano al volante. Sui modelli supportati, U2Air Edge mantiene attivi anche i comandi e i tasti originali del veicolo, compresi quelli sul volante, così l’esperienza resta quella a cui gli utenti sono abituati.

Sotto la scocca troviamo Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.4 e aggiornamenti FOTA, elementi che garantiscono stabilità anche nelle sessioni prolungate, insieme a un design compatto e ventilato. È presente anche l’accesso ad assistenti come ChatGPT e Gemini tramite CarPlay e Android Auto, un modo per portare a bordo funzionalità che fino a poco tempo fa sembravano appannaggio di sistemi molto più recenti.

Play2Video X: intrattenimento quando l’auto è ferma

Il secondo prodotto risponde a una domanda diversa: cosa fare quando l’auto è ferma. Ottocast Play2Video X porta lo streaming direttamente sullo schermo di bordo, da usare durante le soste, per poi tornare al wireless CarPlay o Android Auto non appena si riparte. Il dispositivo integra cinque app di streaming preinstallate, ampliabili tramite un hub dedicato, e trasforma il display in un hub di intrattenimento: l’attesa al parcheggio, fuori da scuola o durante una pausa diventa così un momento di svago sullo schermo già presente in auto.

Anche in questo caso il passaggio tra wireless CarPlay/Android Auto e streaming avviene senza cavi da collegare e senza interventi manuali. Il design è compatto, con finitura IML, e la piattaforma tecnica ricalca quella di U2Air Edge: Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.4 e aggiornamenti FOTA.

Prezzi di lancio e disponibilità

Entrambi i modelli sono già disponibili sul sito ufficiale Ottocast Italia e arriveranno presto anche su Amazon. I prezzi di listino sono di 199 euro per Play2Video X e 99 euro per U2Air Edge, ma la promozione di lancio è più aggressiva: il primo è in offerta a metà prezzo, circa 99,50 euro, con uno sconto del 50%, mentre il secondo scende a 55,99 euro, il 43% in meno. Un’occasione per chi da tempo valutava un adattatore wireless senza mai decidere di acquistarlo.