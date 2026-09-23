Dall’India arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone economico di OnePlus: stiamo parlando di OnePlus N6 Lite.

Basta un rapido sguardo a quella che è la dotazione tecnica del device per rendersi conto che si tratta di un telefono senza troppe pretese, pensato per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone che possa accompagnarli durante le varie attività della vita quotidiana senza spendere troppo.

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Le principali caratteristiche di OnePlus N6 Lite

Dotato di un display LCD da 6,75 pollici con risoluzione HD+ (1.570 × 720 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di 700 nit, il nuovo smartphone del popolare produttore asiatico è il primo modello dell’azienda ad essere animato da un processore UNISOC (in particolare, il T7250).

Passando al comparto memorie, gli utenti potranno contare su 4 GB di RAM (con la possibilità di espanderla virtualmente di 8 GB) e su 64 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2).

Per quanto riguarda il settore imaging, OnePlus N6 Lite presenta una fotocamera frontale da 5 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e una fotocamera posteriore con un sensore OmniVision OV13B10 da 13 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo le connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooh 5.2, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una batteria da 7.000 mAh (con il supporto alla ricarica a 15 W), una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazioni IP64 e MIL-STD-810H), dimensioni pari a 166,48 x 78,23 x 8,95 mm, un peso di 215 grammi e, dal punto di vista software, l’interfaccia OxygenOS 16 basata su Android 16.

In India lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni (Midnight Hype e Neo Green) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 155 euro. Difficilmente OnePlus N6 Lite arriverà anche in Europa.