Continuiamo a seguire con interesse le numerose indiscrezioni che si susseguono in Rete e provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OnePlus 16, smartphone che in Europa purtroppo potrebbe non arrivare.

Un nuovo interessante contributo nelle scorse ore è arrivato dal popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo si è soffermato in particolare su quella che dovrebbe essere la batteria dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

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La presunta batteria di OnePlus 16

A dire del leaker, il prototipo del nuovo smartphone di punta di OnePlus presenterebbe una configurazione a due celle con una capacità di 4.390 mAh ciascuna: ciò significa che OnePlus 16 dovrebbe vantare una batteria con una capacità combinata di 8.780 mAh, che poi sul mercato potrebbe essere commercializzata come un’unità da 9.000 mAh.

Ed ancora, Digital Chat Station sostiene che lo smartphone dovrebbe supportare la ricarica rapida a 100 W, suggerendo così che il produttore potrebbe in sostanza offrire agli utenti per il suo prossimo top di gamma non soltanto una batteria di dimensioni più che generose ma anche una velocità di ricarica competitiva rispetto a quella dei telefoni della concorrenza.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di OnePlus 16 non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, un display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 185 Hz, una fotocamera con sensore primario Samsung HP5 da 200 megapixel, una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazione IP68 e IP69) e l’interfaccia ColorOS 17 basata su Android 17.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da avere pazienza sino ad ottobre.