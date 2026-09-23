Uno smartphone da 799,9€ che crolla a 385,32€ non capita spesso, ma quando succede è il caso di prestare attenzione. Motorola Edge 70 5G nella colorazione Gadget Grey con 512GB di storage e 12GB di RAM tocca in queste ore quello che sembra essere il suo minimo storico assoluto per questa configurazione, con uno sconto che sfiora il 52% rispetto al prezzo di lancio. Un design ultrasottile da 5,99mm, certificazione IP68/IP69 e una fotocamera tripla da 50MP fanno da contorno a un’offerta che merita di essere approfondita. Vediamo come è possibile ottenere questo risparmio.

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Motorola edge 70: il record di sottigliezza che nasconde specifiche solide

Motorola Edge 70 si distingue innanzitutto per il suo spessore di soli 5,99 millimetri, rendendolo uno degli smartphone più sottili mai realizzati dal brand, superando persino il fratello maggiore Edge 70 Pro. Nonostante questa costruzione ultra compatta, il peso resta contenuto a 159 grammi, garantendo un’esperienza d’uso leggera e maneggevole.

Il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz e risoluzione FHD+ offre immagini fluide e dettagliate, ideale sia per streaming che per gaming occasionale. A muovere il tutto troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 octa-core a 2,8GHz, abbinato a 12GB di RAM con tecnologia RAM Boost e ben 512GB di storage interno, uno dei tagli di memoria più generosi disponibili in questa fascia.

Sul fronte fotografico, il dispositivo monta una doppia fotocamera posteriore da 50+50MP con sensore aggiuntivo flicker e registrazione video in 4K, mentre la fotocamera frontale selfie raggiunge anch’essa i 50MP. La batteria da 4800 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68W garantisce un’autonomia solida, particolarmente sorprendente considerando lo spessore ridotto del dispositivo rispetto a rivali come Galaxy S25 Edge e iPhone Air.

Tra le funzionalità distintive spicca la ricarica magnetica wireless, che permette di agganciare accessori dedicati per una ricarica pratica e versatile, oltre alla funzione Water Touch che mantiene lo schermo reattivo anche quando bagnato. Il sistema operativo Android 16 integra le funzionalità Moto AI, portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza utente quotidiana.

Le certificazioni IP68 e IP69 assicurano resistenza a polvere e immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti, un livello di protezione raramente riscontrabile in dispositivi così sottili.

Prezzo minimo storico: risparmio di oltre 400 euro

L’offerta attuale su Ebay porta Motorola Edge 70 5G Gadget Grey da 799,9€ a soli 385,32€, con uno sconto che si attesta intorno al 52%. Si tratta di un risparmio concreto di oltre 414 euro, cifra che rende questo smartphone particolarmente interessante considerando le specifiche offerte, tra cui il generoso taglio di memoria da 512GB.

Rispetto ai prezzi medi rilevati sui principali comparatori, dove il modello generico si aggira solitamente tra i 490€ e i 600€, questa proposta rappresenta un’occasione concreta per chi cerca un dispositivo Android premium senza svuotare il portafoglio. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene valutare l’acquisto senza attendere troppo.

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