La Community di Samsung si prepara a cambiare: il produttore ha annunciato tramite Samsung Members un aggiornamento del sistema della Community, che richiederà la sospensione temporanea dei servizi e la cancellazione di alcuni dati. Vediamo nel dettaglio quanto comunicato da Samsung e come eseguire l’eventuale backup dei dati prima dell’arrivo delle novità.

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La Samsung Community cambia, e per l’occasione previste sospensione temporanea e cancellazione di alcuni dati

Samsung sta comunicando importanti cambiamenti attraverso l’app Samsung Members. Il produttore sta pianificando per la metà di ottobre una revisione consistente della piattaforma della Community, che comporterà la sospensione del servizio per qualche giorno e la cancellazione di alcuni dati: a quanto pare, infatti, alcuni potrebbero non essere trasferiti sul nuovo sistema o andare persi durante la transizione.

“Cari membri della Community, vi ringraziamo per il vostro continuo supporto e per la vostra attiva partecipazione nella nostra Community. Al fine di offrire uno spazio di comunicazione ancora più stabile, sicuro e ottimale, stiamo pianificando una revisione importante della piattaforma della nostra Community a metà ottobre 2026. Per garantire una migrazione sicura dei dati e un corretto funzionamento del sistema, i servizi della Community saranno temporaneamente sospesi. Inoltre, vi informiamo che alcuni dati potrebbero non essere trasferiti sul nuovo sistema e che durante la transizione potrebbero verificarsi impreviste perdite di dati. Vi invitiamo quindi a eseguire il backup dei vostri post, foto e dati personali sul vostro dispositivo locale prima della sospensione dei servizi“.

Il periodo di sospensione va dalle ore 11:00 del 23 ottobre 2026 alle ore 11:00 del 26 ottobre 2026: per tre giorni non sarà dunque possibile accedere alla Community Samsung tramite app (Samsung Members) o web, e a tutte le funzionalità principali (lettura, scrittura di post e commenti, modifiche al profilo, like e così via).

Per quanto riguarda i dati, Samsung annuncia di star facendo tutto il possibile per garantirne il trasferimento. Tuttavia, a causa dei cambiamenti nella struttura del sistema, alcuni potrebbero non essere trasferiti.

Più nel dettaglio, in base a quanto riportato, non saranno trasferiti eventuali post non pubblicati e salvati nella sezione “Bozze” e i dati di nuovi account inattivi: gli account interessati sono quelli che non hanno effettuato l’accesso negli ultimi 6 mesi prima della data di trasferimento, e sono in particolare i messaggi diretti (DM), i segnalibri, le iscrizioni a post/bacheca e le parole chiave. Per conservare questi dati, basta accedere alla Community almeno una volta prima della data di sospensione (23 ottobre). Inoltre, è possibile ottenere i propri dati relativi a DM o segnalibri richiedendoli tramite il proprio account Samsung prima della sospensione.

In ogni caso, Samsung consiglia a tutti gli utenti di eseguire screenshot o di salvare sul dispositivo i post, le immagini e i contenuti che si desiderano conservare. I dati eventualmente cancellati non saranno infatti recuperabili dopo la migrazione.

In base a quanto comunicato dal produttore, con la nuova piattaforma non saranno più supportati nei messaggi diretti i titoli/oggetti e le segnalazioni dei singoli messaggi (solo dell’intera chat), e sarà inoltre possibile mantenere solo una casella di messaggi per destinatario. Per quanto riguarda le soluzioni accettate, potranno essere accettati i commenti di primo livello, ma non le risposte al thread di primo livello. Infine, con le nuove regole, i post che riceveranno commenti non potranno essere eliminati, così come i commenti che riceveranno risposte.

Insomma, la Samsung Community si prepara a una bella “pulizia” autunnale: per ulteriori dettagli non ci resta che attendere il prossimo mese.